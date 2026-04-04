Istanbul Moosburg verliert erneut – Neufahrn setzt Ausrufezeichen

Die SGT Istanbul Moosburg kassiert beim 1:3 in Marzling die nächste Niederlage. Neufahrn siegt deutlich und schwimmt sich frei.
Die SGT Istanbul Moosburg wurde in der Kreisklasse 3 im Winter als heißer Meisterschaftskandidat gehandelt, doch jetzt geht es dahin. Binnen weniger Tage setzte es erst die 0:3-Klatsche gegen Primus Dietersheim – nun folgte am Gründonnerstag ein 1:3 in Marzling. Dietersheim könnte sich schon jetzt an der Spitze entscheidend absetzen.
SV Marzling – SGT Istanbul Moosburg 3:1 (1:0). 80 Minuten lang war der SVM die deutlich bessere Mannschaft und sammelte am Ende auch hochverdient die drei Punkte ein. Nach einem überzeugenden Auftritt bedauerte Trainer Jochen Jürgens nur, dass sein Team nach dem 3:0 den Sack nicht vollends zugemacht hatte. Schon in Durchgang eins hatten die Gastgeber vor dem 1:0 von Pablo Arevalo-Hölscher (44.) Möglichkeiten zur Führung. Marzling ließ nichts zu und verhinderte, dass der Gegner ins Spiel kam. Nach dem Traumtor von Philipp Reiter zum 2:0 (68.) waren die Moosburger durch den Wind – und deshalb klingelte es einen Angriff später gleich wieder (Serkan Sen/69.). Gefühlt war die Messe gelesen, aber mit einem bösen Fehler legte Marzling das 3:1 durch Mesut Toprak auf (81.). Kurz danach verhinderte Torwart Julian Brand zusammen mit dem Pfosten den Anschlusstreffer. Der SVM bekam noch die Flatter – und bei einem 3:2 hätte es heiße fünf Nachspielminuten gegeben.
SpVgg Mauern – FC Neufahrn 0:3 (0:2). Der Neufahrner Trainer Bastian Schweiger hatte aus den jüngsten drei Kellerduellen sieben Punkte gefordert – und genau das hat seine Truppe geschafft. Der Erfolg in Mauern war ein Statement, weil der FCN 90 Minuten lang Spiel und Gegner kontrollierte. „Das hätte auch 5:1 oder 6:1 ausgehen können“, sagte Coach Schweiger hinterher. In der ersten Halbzeit traf Erik Ogbebor doppelt (30./36.), und Alexandru Dubinschi legte das 3:0 nach (52.). Bei mittlerweile drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone gibt Schweiger aber noch lange nicht Entwarnung: „Die Tabelle ist nicht mehr als eine Momentaufnahme.“ Mauern dagegen konnte diesmal nicht an die starken Leistungen und teilweise beeindruckenden Ergebnisse der Vergangenheit anknüpfen. Die SpVgg bleibt Letzter – aber vier Mannschaften sind noch in Reichweite.
BC Uttenhofen – SV Vötting 1:2 (1:0). Die erste Halbzeit gehörte den Gastgebern, die folgerichtig durch Matthias Ziegler in Führung gingen (20.). Nach dem Wechsel dominierte dann Vötting weitestgehend das Geschehen und drehte die Partie durch die Treffer von Bibek Santoshi (49.) und Clement Siegenthaler (67.). Die Gäste gewannen in Durchgang zwei die Mehrzahl der Zweikämpfe und hatten viel Ballbesitz. In der 80. Minute gab es eine Zeitstrafe gegen Uttenhofen, das in Unterzahl dennoch auf den Ausgleich drängte. Über die 90 Minuten gesehen, hätte sich bei einer Punkteteilung niemand beschweren können.