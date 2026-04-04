Istanbul Moosburg verliert erneut – Neufahrn setzt Ausrufezeichen

Das Nachsehen hatten die Moosburger am Gründonnerstag – wie hier bei der Aktion von Marzlings Thomas Mäuer. – Foto: Lehmann

Die SGT Istanbul Moosburg wurde in der Kreisklasse 3 im Winter als heißer Meisterschaftskandidat gehandelt, doch jetzt geht es dahin. Binnen weniger Tage setzte es erst die 0:3-Klatsche gegen Primus Dietersheim – nun folgte am Gründonnerstag ein 1:3 in Marzling. Dietersheim könnte sich schon jetzt an der Spitze entscheidend absetzen.

SV Marzling – SGT Istanbul Moosburg 3:1 (1:0). 80 Minuten lang war der SVM die deutlich bessere Mannschaft und sammelte am Ende auch hochverdient die drei Punkte ein. Nach einem überzeugenden Auftritt bedauerte Trainer Jochen Jürgens nur, dass sein Team nach dem 3:0 den Sack nicht vollends zugemacht hatte. Schon in Durchgang eins hatten die Gastgeber vor dem 1:0 von Pablo Arevalo-Hölscher (44.) Möglichkeiten zur Führung. Marzling ließ nichts zu und verhinderte, dass der Gegner ins Spiel kam. Nach dem Traumtor von Philipp Reiter zum 2:0 (68.) waren die Moosburger durch den Wind – und deshalb klingelte es einen Angriff später gleich wieder (Serkan Sen/69.). Gefühlt war die Messe gelesen, aber mit einem bösen Fehler legte Marzling das 3:1 durch Mesut Toprak auf (81.). Kurz danach verhinderte Torwart Julian Brand zusammen mit dem Pfosten den Anschlusstreffer. Der SVM bekam noch die Flatter – und bei einem 3:2 hätte es heiße fünf Nachspielminuten gegeben.