»Ist uns eine Ehre«: Ammerthal und Neumarkt eröffnen Bayernliga-Saison

Die neuformierte Mannschaft der DJK Ammerthal um Lucas Markert (am Ball) wird zum Bayernliga-Auftakt schwer gefordert sein. – Foto: Jonas Löffler

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Missglückte Generalprobe, gelungener Ligaauftakt? Auf eine Bewahrheitung dieser Fußballfloskel hofft man im Ammerthaler Lager. Die Generalprobe hat die DJK mit der 1:9-Klatsche gegen den Regionalligisten SpVgg Bayreuth ordentlich in den Sand gesetzt. War es ein Fingerzeig zur rechten Zeit? „Nachdem das letzte Wochenende gezeigt hat, dass Fehler gnadenlos bestraft werden und dass es nicht reicht, nur zu spielen oder sich körperlich zu schonen, haben wir diese fehlenden Punkte deutlich besprochen“, legt DJK-Trainer Tobias Rösl den Finger in die Wunde.



Als Meister der Landesliga Nordost haben die Kicker aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach den „Betriebsunfall Landesliga“ sofort wieder ausgemerzt. Kadertechnisch gab es einen Umbruch. Mehrere Leistungsträger um die drei Pirner-Brüder – alle wechselten zum Lokal- und Ligarivalen nach Gebenbach – verließen den Verein. Die entstandenen Lücken wurden mit gut einem Dutzend an neuen Spielern aufgefüllt. Verpflichtet wurden junge Nachwuchshoffnungen auf der einen und etablierte Kräfte auf der anderen Seite. Prominentester Neuzugang ist sicherlich Torjäger Lucas Markert, der in den letzten Jahren im Dress des ATSV Erlangen für Furore sorgte. Der Ammerthaler Kader ist breit, der Konkurrenzkampf entsprechend groß.





„Wir wissen, dass wir als Aufsteiger eine Schippe drauflegen müssen, um in der neuen bzw. alten Liga bestehen zu können“, betont Rösl. „Von Anfang an wird das unsere Marschroute sein.“ Dem Auftaktspiel gegen Neumarkt blickt der Trainer und Sportdirektor in Personalunion mit Vorfreude entgegen. Gleichzeitig weiß er um die Schwere der Aufgabe: „Zunächst einmal ist es uns eine Ehre, nach unserer erfolgreichen Saison mit dem direkten Wiederaufstieg das Eröffnungsspiel bestreiten zu dürfen. Wir freuen uns auf den Saisonstart gegen Neumarkt und werden alles versuchen, den ersten Heimdreier zu holen. Dafür müssen wir geistig, körperlich und willensstark Vollgas geben. Gegen den letztjährigen Tabellendritten wird das sicherlich eine schwierige, aber nicht unmögliche Aufgabe.“





Stieg beim ASV Neumarkt von Co- zum Cheftrainer auf: Drilon Asani. – Foto: Wolfgang Zink











Der ASV Neumarkt spielte in der Vorsaison lange um die Aufstiegsplätze mit. Eine Ergebnisdelle im April kostete den „Adlern“ mehr, als am Ende mit dem dritten Platz heraussprang. Trotz der starken Runde verabschiedete sich Übungsleiter Sven Zurawka und heuerte als Coach beim Regionalliga-Dino TSV Buchbach an. Daraufhin stieg Drilon Asani vom Co- zum Cheftrainer auf. „Die Vorfreude auf den Saisonstart ist groß“, schiebt Asani Grundsätzliches voraus. Dem Match im Nachbarlandkreis blickt der 31-Jährige so entgegen: „Mit Ammerthal wartet gleich ein starker und unangenehmer Gegner auf uns. Wir wollen von Beginn an konzentriert auftreten, unsere Leistung auf den Platz bringen und mit einem positiven Ergebnis in die neue Bayernliga-Saison starten.“



Personell war diesen Sommern vor allem das (höherklassige) Karriereende von Alexander Braun einschneidend. Neumarkts langjähriger Kapitän blieb dem Verein aber erhalten und unterstützt fortan das Trainerteam. Zudem wechselte mit Morris Adelabu der zweitbester Torschütze der Vorsaison (13 Tore) zum 1. FC Schweinfurt in die Regionalliga. Mit dem jungen Keeper Lars Böhmeke (zuvor FC Ingolstadt II) wurde unter anderem eine neue Nummer eins geholt.



Wie sieht es in Sachen Ausfälle aus in beiden Lagern? Beim Gastgeber verpassen mit Michel Silva Pereira (Bänderriss), Dominik Boldogh (Mandelentzündung), Tanyel Deliboyraz (Bänderiss) und Volodymyr Kharabara (Achillessehne) vier Neuzugänge den Saisonauftakt. Zudem ist Dauerpatient Mario Plott nach wie vor mit seinem Kreubandriss raus. Auf Neumarkter Seite stehen voraussichtlich Leon Gümpelein sowie die Youngsters Tim Brandl und Kilian Gruber nicht zur Verfügung. „Ein bis zwei Spielern stehen noch auf der Kippe“, so die Info des Trainers am Montag.