Spielvorbericht
Der SV Rot-Weiß Merl mischt die Bezirksliga als Aufsteiger ordentlich auf.
Der SV Rot-Weiß Merl mischt die Bezirksliga als Aufsteiger ordentlich auf.

Ist RW Merl zu stoppen? Ein Neuling mischt die Liga auf

Bezirksliga, Staffel 2: Rot-Weiß Merl hat sich in den vergangenen Wochen in einen Lauf gespielt und könnte mit einem weiteren Sieg ganz oben anklopfen.

Bei der Aufzählung der möglichen Aufstiegsfavoriten sind im Vorfeld der Saison einige Namen gefallen: Landesliga-Absteiger TuS Oberpleis, der hochkarätig aufgerüstete 1. FC Niederkassel oder Vizemeister FC Blau-Weiß Friesdorf. Den SV Rot-Weiß Merl dürften derweil die allerwenigsten auf dem Zettel gehabt haben. Gerade erst aus der Kreisliga A aufgestiegen, macht das Team von Trainer Rida Boutziri und Stefan Heindrichs den Spitzenteams echte Konkurrenz.

Hangelar kommt aus einem Abbruch, Merl ist im Flow

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr
VfR Hangelar
VfR Hangelar
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß Merl
14:45

Der Aufsteiger gewann sechs seiner sieben vergangenen Spiele, ist damit das formstärkste Team der Liga. Der VfR Hangelar darf nun versuchen, diesen Lauf zu stoppen. Die Vorzeichen sind dabei knifflig. Am vergangenen Spieltag wurde das Spiel des VfR gegen den SV Leuscheid wegen Nebel noch in der ersten Halbzeit abgebrochen. In der Woche davor gewann Hangelar mit 3:2 gegen die SV Deutz 05 II und holte so wichtige Zähler, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Nun empfängt das Team von Trainer Sascha Strack eine Mannschaft, die so richtig im Flow ist. Merl ist mittlerweile auf drei Punkte an Tabellenführer TuS Oberpleis herangerückt - je länger die Siegesserie anhält, umso genauer müssen Oberpleis und Co. auf den Aufsteiger schauen.

Details trennen Friesdorf von der Spitzengruppe

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß Friesdorf
1. FC Niederkassel
1. FC Niederkassel
15:30

Parallel treffen am Sonntag zwei Teams aufeinander, denen man die Rolle des Spitzenteams schon vor Beginn der Saison zugeschrieben hat. Vor allem Niederkassel ist im Laufe der ersten zwölf Spiele ins Rollen gekommen und ist - mit einem Spiel mehr - Spitzenreiter Oberpleis mit nur einem Punkt Abstand auf den Fersen. Bei Blau-Weiß Friesdorf fehlten im ersten Saisondrittel oft Details. Die 16 Punkte - also acht weniger als Niederkassel - sprechen eine andere Sprache als die nur drei Niederlagen. Gleich vier Mal spielten die Blau-Weißen Remis. Gelingt es dem Vorjahres-Vizemeister diese 50/50-Spiele in den kommenden Monaten auf seine Seite zu ziehen, könnte es auch wieder ganz schnell nach oben gehen. Im Heimspiel gegen Niederkassel gibt es die erste Gelegenheit dazu.

Die weiteren Spiele des 13. Spieltags

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr
SV Leuscheid
SV Leuscheid
FC Hertha Rheidt
FC Hertha Rheidt
14:45

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania Oberdrees
TuS Buisdorf
TuS Buisdorf
15:00live

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 Oberpleis
Wahlscheider SV
Wahlscheider SV
15:15

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV Bonn
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-Heidgen
14:45

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
SV Niederbachem
SV Niederbachem
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05
15:15live

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

Niklas Bien