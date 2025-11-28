Ist RW Merl zu stoppen? Ein Neuling mischt die Liga auf

Hangelar kommt aus einem Abbruch, Merl ist im Flow



Der Aufsteiger gewann sechs seiner sieben vergangenen Spiele, ist damit das formstärkste Team der Liga. Der VfR Hangelar darf nun versuchen, diesen Lauf zu stoppen. Die Vorzeichen sind dabei knifflig. Am vergangenen Spieltag wurde das Spiel des VfR gegen den SV Leuscheid wegen Nebel noch in der ersten Halbzeit abgebrochen . In der Woche davor gewann Hangelar mit 3:2 gegen die SV Deutz 05 II und holte so wichtige Zähler, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Nun empfängt das Team von Trainer Sascha Strack eine Mannschaft, die so richtig im Flow ist. Merl ist mittlerweile auf drei Punkte an Tabellenführer TuS Oberpleis herangerückt - je länger die Siegesserie anhält, umso genauer müssen Oberpleis und Co. auf den Aufsteiger schauen.



Parallel treffen am Sonntag zwei Teams aufeinander, denen man die Rolle des Spitzenteams schon vor Beginn der Saison zugeschrieben hat. Vor allem Niederkassel ist im Laufe der ersten zwölf Spiele ins Rollen gekommen und ist - mit einem Spiel mehr - Spitzenreiter Oberpleis mit nur einem Punkt Abstand auf den Fersen. Bei Blau-Weiß Friesdorf fehlten im ersten Saisondrittel oft Details. Die 16 Punkte - also acht weniger als Niederkassel - sprechen eine andere Sprache als die nur drei Niederlagen. Gleich vier Mal spielten die Blau-Weißen Remis. Gelingt es dem Vorjahres-Vizemeister diese 50/50-Spiele in den kommenden Monaten auf seine Seite zu ziehen, könnte es auch wieder ganz schnell nach oben gehen. Im Heimspiel gegen Niederkassel gibt es die erste Gelegenheit dazu. Die weiteren Spiele des 13. Spieltags