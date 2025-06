„Ist perspektivisch länger geplant“: Die Nachbarn bündeln ihre Kräfte

Am Dienstag, 15. Juli, startet die SG Moosach/Bruck mit zwei neu formierten Herrenmannschaften in die Saisonvorbereitung.

Was die Gerüchteküche im Großraum Bruck-Moosach so alles in den letzten Tagen und Wochen fabuliert, fabriziert und dann in manch persönlichen Gesprächen brühwarm aufgetischt hat, habe ihnen bisweilen schwer auf den Magen geschlagen. Daher haben Jürgen Werner, Sebastian Berger und Valentin Kammerloher die Ebersberger Zeitung am Montagabend zu einer Art Aufklärungsgespräch ins Vereinsheim des TSV Moosach gebeten. Auf den Sommerbahnen nebenan feilen die Moosacher Stockschützen noch an ihrer Wettkampfform, als das Funktionärstrio am Tisch ausdrücklich keinen Rettungs-, sondern vielmehr ihren Chancen- und Aktionsplan für die Fußballherren des TSV Moosach und SV Bruck skizziert.

Das Wichtigste zuerst: Die beiden Vereine werden nicht fusionieren. „Wir bündeln lediglich im Herrenbereich unsere Kräfte und werden in der neuen Saison mit zwei Fußballmannschaften als SG Moosach/Bruck in der A- und C-Klasse antreten“, fasst Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner zusammen. Dass der Unterschied zu einer dauerhaften Verschmelzung und der damit verbundenen Auflösung eines der beiden Vereine nicht nur juristisch und organisatorisch gravierend ist, habe auch er zuletzt öfter erklären müssen, hakt Sebastian Berger ein: „Das Schlimmste ist, wenn sich die Leute nicht auskennen“, so der Brucker Vereinsvorsitzende, „aber was haben wir mit dieser SG zu verlieren?“