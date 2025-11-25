Ist nach dem Chaos vor dem Chaos? »Legen Hand nicht ins Feuer«

In weiser Voraussicht hat der FC Eintracht Bamberg das Spiel am Dienstagabend nach Wildensorg verlegt: Es wird auf dem Kunstrasen von Lokalrivalen DJK Don Bosco Bamberg gespielt. Somit ist eine mögliche erneute Absage dieser Partie aufgrund eines gesperrten Spielfeldes im Fuchs-Park-Stadion schon einmal ausgeschlossen. Was bleibt, ist jedoch die allgemeine winterliche Situation, die bereits am vergangenen Wochenende für ein Chaos gesorgt hat. Einmal mehr stellt sich deshalb die Frage: Kann gespielt werden?

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Bei uns schwingt noch etwas Unverständnis mit, dass wir am Samstag nicht gegen Ingolstadt spielen durften - wir hätten es gerne getan. So wird der Terminkalender immer voller, was uns sicher nicht erfreut und den Planungsausaufwand steigert. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir spielen werden. Aber aufgrund unserer Erfahrungen vom Samstag legen wir da die Hand nicht mehr ins Feuer. Mit Kornburg empfangen wir eine spielstarke Mannschaft, die über einen sehr guten Kader verfügt. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, dass durch Kleinigkeiten entschieden werden wird. Wir sind gefordert, von Anfang hellwach zu sein.

Personal: Simon Kollmer (Reha), David Lang (Muskel), Ben Olschewski und Benedikt Willert (Handverletzung) fehlen - vor dieses Quartett ist wohl bereits Winterpause.