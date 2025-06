»Ist mir eine Ehre«: Meiko Wandl wird Koordinator Fußball beim SVS

Der 43-Jährige gilt als kompetenter und regional sehr gut vernetzter Fußballfachmann der Region. Gemeinsam mit Teammanager Jürgen Fuchs wird sich Meiko Wandl in erster Linie um die Personalplanung der 1. Mannschaft kümmern. Aber auch die U23 sowie die Nachwuchsteams wird er unterstützen. "Wir sind sehr froh, Meiko für diese Position gewonnen zu haben. Er soll im Bereich Scouting und Planung der Kader seine Expertise einbringen. Wir wollen uns da weiter nachhaltig aufstellen und uns noch intensiver um unsere Spieler kümmern", so Schaldings stellvertretender Vorstand Markus Clemens. Wandl war bis vor wenigen Tagen noch Bezirksliga-Chefcoach der TSV-DJK Oberdiendorf und schaffte mit seinem Team als Aufsteiger einen sehr respektablen siebten Platz.



Und natürlich blickt auch Meiko Wandl voller Tatendrang auf seine neue Aufgabe bei den Grün-Weißen: "Ich freu' mich riesig auf die neue Aufgabe und es ist mir eine Ehre beim SVS die sportliche Zukunft mitgestalten zu dürfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen von Anfang an hervorragend. Mir war danach relativ schnell klar, meine eigentlich geplante Fußballpause ad acta zu legen." Somit wächst das Funktions-Team rund um die eigentlich Teams, die auf den grünen Rasen um Punkte kämpfen, weiter an. Bereits am gestrigen Dienstag stellte der SVS seine Junioren-Chefanweiser für die Spielzeit 2025/26 vor. Unter anderem wird sich hier Hutthurm-"Macher" Konrad Behringer engagieren, genau wie Bayernliga-Führungsspieler Daniel Zillner und die beiden Schalding-"Legenden" Florian Stecher und Christian Süß.