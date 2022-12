„Ist mein Traum, unter professionellen Bedingungen arbeiten zu dürfen“ Raphael Streitel gab sich in den letzten Jahren mit hohem Aufwand der Fußball hin, doch eine Chance sich unter professionellen Bedingungen zu beweisen, blieb bisher aus. Ist der Zug nun abgefahren?

Einmal aus beruflichen Gründen, was im Endeffekt meine Entscheidung und auch die Richtige war und einmal wegen Corona. Jetzt wurde eine Reform vom DFB durchgeführt und leider wird nach dem Aufnahmeprüfverfahren bewertet. An und für sich ist das eine gute Idee, aber leider nicht zu Ende gedacht.

Ich denke an meiner berufsbedingte Pause 2018 für sechs Monate und der Lizenz.

Kannst du ein wenig genauer darauf eingehen?

Es wird nicht mehr wie früher danach entschieden, wer zuerst angemeldet ist, sondern nach einem Punktesystem, welches absolut nicht der Realität entspricht. Es wurde von Theoretikern entwickelt. Ich müsste wahrscheinlich nach meiner bisherigen 12-jährigen Trainerlaufbahn weitere zehn Jahre trainieren, um zur A-Lizenz zugelassen zu werden.

Wie werden denn die Punkte verteilt?

Es wird alles hoch bepunktet bei Trainer ab der Regionalliga, in den Nachwuchsleistungszentren oder im Verband. Aber nur als Cheftrainer. Wenn man als Co-Trainer in der Junioren Bundesliga arbeitet erhält man genauso viele Punkte wie in der Kreisliga. Und Ex-Profis erhalten Sonderpunkte aufgrund ihrer Vergangenheit im Fußball. Ich habe das Gefühl, sie möchte unter sich bleiben.

Hast du dich denn auf einen Lehrgang beworben?

Ja und ich habe leider eine Absage erhalten.

Co-Trainer warst du letztes Jahr schon in der Oberliga. Konntest du dich dort nicht für andere Aufgaben beziehungsweise im Havelland für den Chefposten empfehlen?

Ich hatte dem Verein bereits im Februar mitgeteilt, dass ich gerne mit Sven Körner weitermache als Co-, oder unabhängig von ihm als Cheftrainer, Ligaunabhängig. Der Verein hat sich für Herrn Oertwig entschieden, dem ich alles Gute wünsche, wie auch dem Verein.

Wie bitter war der Abstieg aus der Oberliga?

Natürlich war es sehr bitter und schade bei dem Aufwand der betrieben wurde. Für mich persönlich war es sehr lehrreich. Sven Körner als Mentor zu haben war für mich persönlich ein Lottogewinn. Für mich der beste Trainer, den ich gesehen habe, inhaltlich wie auch menschlich, seit der Zeit auch ein sehr guter Freund dem ich sehr dankbar bin.

Sven Körner hat es nach Magdeburg geschafft, trainiert dort die U17. Stehst du mit ihm Kontakt, könnte er dir eine Chance ermöglichen?

Wir telefonieren jede Woche ein- oder mehrmals. Er könnte bestimmt ein gutes Wort für mich einlegen, aber mit einem drei Monate alten Kind kann ich nicht mehr für eine Co-Trainerstelle und eine Aufwendungsentschädigung den Wohnort wechseln. Deshalb wird mein Weg mich, aufgrund meiner Familie, in meine Heimat nach Nürnberg zurück führen.