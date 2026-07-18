Ist Mark Heinrich noch der richtige Trainer für Ruhrtal? +++ Die Analyse +++ von Isaija Zecevic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Mark Heinrich ist mittlerweile seit vier Jahren alleiniger Spielertrainer. – Foto: Privatfoto

Die deutliche 1:5-Niederlage gegen den SV Herbede im Halbfinale des Stadtwerke-Industriecups war zwar fast nur wie ein Vorbereitungsspiel, wirft aber dennoch Fragen auf. Vor allem deshalb, weil die Partie nicht isoliert betrachtet werden kann. Bereits in der vergangenen Saison blieb die DJK TuS Ruhrtal Witten klar hinter den eigenen Erwartungen zurück, und auch beim Turnier am Herbeder Sportplatz überzeugte die Mannschaft nur phasenweise, konnte kein Spiel gewinnen. Seit der Saison 2022/23 ist Mark Heinrich alleiniger Cheftrainer der Ruhrtaler. In dieser Zeit gab es immer wieder ordentliche Auftritte, eine klare sportliche Weiterentwicklung war zuletzt allerdings nicht immer erkennbar. Die abgelaufene Spielzeit verlief eher durchwachsen und auch beim Industriecup tat sich die Mannschaft schwer. In der Gruppenphase reichte ein Punkt aus zwei Spielen zum Weiterkommen, ehe gegen den Bezirksligisten SV Herbede früh die Grenzen aufgezeigt wurden.

Natürlich wäre es falsch, die Trainerfrage allein an einem Vorbereitungsturnier festzumachen. Gerade im Sommer stehen häufig Ergebnisse nicht im Vordergrund, zudem befinden sich viele Teams noch in der Findungsphase. Dennoch darf die Frage gestellt werden, wohin die Entwicklung bei Ruhrtal gehen soll und ob die Mannschaft in der kommenden Saison einen Schritt nach vorne machen kann. Dabei trägt nicht allein der Trainer die Verantwortung. Auch die Spieler stehen in der Pflicht, auf dem Platz die nötige Einstellung und Leistungsbereitschaft zu zeigen. Fußball bleibt immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Gleichzeitig wird ein Trainer im Amateurfußball aber auch daran gemessen, ob er eine Mannschaft weiterentwickelt, ihr eine klare Spielidee vermittelt und in schwierigen Phasen neue Impulse setzen kann.