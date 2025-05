»Ist gierig, zu spielen«: Schalding verpflichtet Michael Dietl

Der SV Schalding-Heining arbeitet weiter mit Hochdruck am Kader für die kommende Bayernliga-Saison und kann einen weiteren Neuzugang präsentieren. Vom TSV Bogen konnte Michael Dietl für die nächsten zwei Spielzeiten verpflichtet werden. Der 22-jährige, der aus Mitterfels im Landkreis Straubing-Bogen stammt, konnte trotz seines jungen Alters beim SV Pullach, SV Donaustauf und und der SpVgg Hankofen-Hailing schon Bayernligaluft schnuppern und bestritt in der zweithöchsten Amateurklasse bislang 35 Einsätze, bei denen er sich dreimal in die Torschützenliste eintragen konnte.





Beim TSV Bogen zählte der Neu-Schaldinger zu den Leistungsträgern, verbuchte in der abgelaufenen Spielzeit in 28 Partien acht Scorerpunkte und trug damit seinen Teil dazu bei, dass die Rautenstädter den direkten Klassenerhalt in der Landesliga Mitte schafften.