"Ist für uns natürlich eine Art Revanche“: Einbeck hofft auf Revanche Einbeck empfängt Weende mit Revanchegedanken und Rückenwind von NB · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

Der Auftakt ist SVG Einbeck 05 geglückt. Gegen FC Sülbeck/Immensen setzte sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag mit 1:0 durch und nahm damit drei Punkte aus dem ersten Ligaspiel mit. SCW Göttingen musste dagegen beim SV Rotenberg eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Die Vorzeichen vor dem direkten Duell sind damit klar: Einbeck will den erfolgreichen Start bestätigen, während SCW nach der Auftaktniederlage auf die ersten Punkte wartet.

Für Ferat Yildirim, Sportdirektor von SVG Einbeck 05, besitzt die Partie zudem eine besondere Vorgeschichte. „Das Spiel gegen Weende steht vor der Tür. Ist für uns natürlich so eine Art Revanche“, sagt Yildirim. Vor zwei Wochen trafen beide Mannschaften bereits im Pokal aufeinander. Einbeck verlor dabei „sehr unglücklich kurz vor Schluss“. Die 0:1 Niederlage sei „sehr bitter für uns“ gewesen, zugleich habe die Mannschaft daraus etwas mitgenommen. „Aber auch das ist ein Lernprozess“, sagt Yildirim.

Nun bietet sich Einbeck die nächste Gelegenheit gegen SCW Göttingen. Die Mannschaft kommt dabei mit dem Erfolg aus dem ersten Ligaspiel im Rücken. „Jetzt gilt es, den positiven Schwung vom Sieg letzte Woche gegen Sülbeck mitzunehmen“, erklärt Yildirim. Aus Sicht des Sportdirektors entwickelt sich die Mannschaft dabei weiter. „Die Mannschaft findet immer besser zusammen, die Abläufe werden immer besser“, sagt Yildirim. Vom kommenden Gegner erwartet er eine Mannschaft, die sowohl defensive als auch offensive Stärken hat. „Weende ist eine Mannschaft, die sehr abgezockt ist, die sehr gut verteidigen kann, die aber auch offensive Akzente setzen wird“, beschreibt Yildirim den SCW Göttingen. Nach der 2:4-Niederlage beim SV Rotenberg steht Weende damit vor der Aufgabe, seine Qualität nun in Einbeck in Punkte umzusetzen.