"Ist für uns natürlich eine Art Revanche“: Einbeck hofft auf Revanche

Der Auftakt ist SVG Einbeck 05 geglückt. Gegen FC Sülbeck/Immensen setzte sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag mit 1:0 durch und nahm damit drei Punkte aus dem ersten Ligaspiel mit. SCW Göttingen musste dagegen beim SV Rotenberg eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Die Vorzeichen vor dem direkten Duell sind damit klar: Einbeck will den erfolgreichen Start bestätigen, während SCW nach der Auftaktniederlage auf die ersten Punkte wartet.
Für Ferat Yildirim, Sportdirektor von SVG Einbeck 05, besitzt die Partie zudem eine besondere Vorgeschichte. „Das Spiel gegen Weende steht vor der Tür. Ist für uns natürlich so eine Art Revanche“, sagt Yildirim. Vor zwei Wochen trafen beide Mannschaften bereits im Pokal aufeinander. Einbeck verlor dabei „sehr unglücklich kurz vor Schluss“. Die 0:1 Niederlage sei „sehr bitter für uns“ gewesen, zugleich habe die Mannschaft daraus etwas mitgenommen. „Aber auch das ist ein Lernprozess“, sagt Yildirim.
Nun bietet sich Einbeck die nächste Gelegenheit gegen SCW Göttingen. Die Mannschaft kommt dabei mit dem Erfolg aus dem ersten Ligaspiel im Rücken. „Jetzt gilt es, den positiven Schwung vom Sieg letzte Woche gegen Sülbeck mitzunehmen“, erklärt Yildirim. Aus Sicht des Sportdirektors entwickelt sich die Mannschaft dabei weiter. „Die Mannschaft findet immer besser zusammen, die Abläufe werden immer besser“, sagt Yildirim.
Vom kommenden Gegner erwartet er eine Mannschaft, die sowohl defensive als auch offensive Stärken hat. „Weende ist eine Mannschaft, die sehr abgezockt ist, die sehr gut verteidigen kann, die aber auch offensive Akzente setzen wird“, beschreibt Yildirim den SCW Göttingen. Nach der 2:4-Niederlage beim SV Rotenberg steht Weende damit vor der Aufgabe, seine Qualität nun in Einbeck in Punkte umzusetzen.
Einbeck muss dabei allerdings auf einige Spieler verzichten. Kilian-Thore De-Paduanis wird nach Angaben von Yildirim auch in dieser Woche ausfallen. Die Hoffnung besteht, dass er in der kommenden Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen kann. Hinzu kommt Maxime Joel Schwensow, der sich nach seiner Einwechslung gegen FC Sülbeck/Immensen am hinteren Oberschenkel verletzte. Auch bei ihm hofft Einbeck, dass er in den kommenden Wochen wieder einsteigen kann.
„Ansonsten sind alle an Bord“, sagt Yildirim. Zudem sind einige Spieler aus dem Urlaub zurückgekehrt, andere nach Verletzungen wieder dabei. Diese sollen sich zunächst Spielpraxis in der zweiten Mannschaft holen. Damit stehen Einbeck weitere Optionen zur Verfügung.
Die Zielsetzung für das Heimspiel lässt Yildirim dennoch keinen Raum für Zweifel. Nach dem erfolgreichen Auftakt, den Fortschritten innerhalb der Mannschaft und der besonderen Vorgeschichte mit dem Pokalduell soll am Sonntag der nächste Sieg folgen. „Wir haben ein Heimspiel und wollen natürlich das Spiel unbedingt gewinnen“, sagt der Sportdirektor.
Am Sonntag um 15 Uhr kommt es damit erneut zum Duell zwischen SVG Einbeck 05 und SCW Göttingen.