Ist eine Überraschung drin? Palzing bekommt es mit Ex-Regionalligist VfR Garching zu tun

Der SVA Palzing und der VfR Garching haben unterschiedliche Ambitionen in der Bezirksliga. Trotzdem wollen die Ampertaler gegen den Favoriten punkten.

Palzing – Vor sieben Jahren kickte der SVA Palzing noch vier Klassen unter dem damaligen Regionalligisten VfR Garching. Am Sonntag (15 Uhr) treffen beide Teams in der Bezirksliga Nord aufeinander. Für die Pflichtspiel-Premiere haben sich die Palzinger viel vorgenommen. Sie wissen aber auch: Die Garchinger sind in einer anderen Tabellenregion unterwegs und klarer Favorit.

Der VfR hat sich nach einem durchwachsenen Saisonstart gefangen und gehört mittlerweile zu den Topteams der Liga. Mit 13 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen und dem späten 2:2 im Spitzenspiel gegen Dachau untermauerte der Club zuletzt seine Ansprüche. „Garching hat sicher das Ziel, wieder aufzusteigen“, weiß Trainer Enes Mehmedovic.

Dass der Gegner über enorme Qualität verfügt, steht außer Frage. Mit den erfahrenen Brüdern Dennis und Mike Niebauer, die beide über zahlreiche Einsätze in der Bayern- und Regionalliga verfügen, hat Garching Spieler in seinen Reihen, die den Unterschied ausmachen können. Besonders Vereinslegende Dennis Niebauer beweist mit 38 Jahren, dass er noch immer gefährlich ist und seiner Mannschaft Struktur sowie Torgefahr verleiht.

„Wir haben andere Ambitionen – aber wir wollen unseren Zuschauern zuhause ein tolles Spiel bieten und mit unseren Möglichkeiten das Beste heraushole“, sagt Mehmedovic. Beim SVA zeigt die Formkurve inzwischen nach oben – daran ändert auch die unglückliche 1:2-Niederlage in Gerolfing nichts. „Die Abläufe stimmen, die Mannschaft wirkt eingespielt.“ Was das Team aber weiterhin beschäftigt: kleine, teils vermeidbare Fehler, die von den Gegnern gnadenlos bestraft werden, wie zuletzt beim entscheidenden Gegentor in Gerolfing, als der Ball nicht konsequent aus der Gefahrenzone geklärt wurde.

Mehmedovic: Wichtiger Entwicklungsschritt

Enes Mehmedovic sieht das Duell mit einer Spitzenmannschaft wie Garching als wichtigen Entwicklungsschritt für seine junge Truppe: „Wir freuen uns einfach, gegen solch starke Gegner antreten zu dürfen – genau das ist es doch, warum man Fußball spielt. Besonders, wenn man jung, motiviert und ehrgeizig ist.“

Auch als Außenseiter will Palzing daheim mutig agieren. Mehmedovic ist überzeugt: „Wenn wir geschlossen auftreten und an unsere Grenzen gehen, können wir auch gegen eine solche Qualität bestehen.“