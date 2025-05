Ist ein Punkt gegen A/O für den TSV Bardowick zu wenig?

Der TSV Barodwick hat alles gegeben, hat den Ligaverbleib aber nicht mehr in der eigenen Hand. Im Heimspiel gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf bewies das Kellerkind gegen ein Spitzenteam ihre Landesliga-Tauglichkeit, brauchen nun am Showdown am letzten Spieltag aber Schützenhilfe.