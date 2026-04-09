„Ist ein Meilenstein": MSV Bonn zittert sich ins historische Finale

Der MSV jubelt über den erstmaligen Finaleinzug – Foto: MSV Bonn

MSV tut sich schwer

Die Partie am Mittwochabend begann mit einer klaren Rollenverteilung: Der MSV kontrollierte von Beginn an das Geschehen, wurde allerdings selten wirklich gefährlich. Altendorf-Ersdorf hielt mit einer disziplinierten Defensivleistung dagegen und machte die Räume extrem eng, sodass der MSV viel Geduld beweisen musste. In der 23. Minute war es dann so weit: Volkan Kartal brach den Bann und markierte die Führung für den Bezirksligisten. Wer dachte, der MSV würde nun ein Offensiv-Feuerwerk abrennen, sah sich getäuscht. Die restliche Halbzeit verlief verhalten, der MSV versäumte es, trotz Kontrolle den entscheidenden zweiten Treffer nachzulegen. MSV-Trainer Mesih Celik wusste um die schwere Aufgabe gegen eine gute Defensive: „Es war das erwartet komplizierte Spiel gegen den vor allem in der ersten Halbzeit sehr tief stehenden Gastgeber."

Altendorf schnuppert am Ausgleich

In der zweiten Halbzeit kämpfte sich der SC immer mehr in die Begegnung. Während die Bonner Chancen ungenutzt ließen, blieb der Underdog im Spiel und kam in der 61. Minute zu seinem ersten gefährlichen Abschluss. Die absolute Hochspannung folgte in der Schlussphase der Partie: Erst hatten die Bonner mehrere Möglichkeiten, um das Spiel zu entscheiden und dann gab es die große Chance zum Ausgleich, als die Hausherren nach einer Ecke den Ball nicht im Tor unterbringen konnten – der Bezirksligist rettete auf der Linie die Führung. Der SC forderte dazu einen Elfmeter, den es aber nicht gab. In einem letzten Konter sorgte dann erneut Volkan Kartal für die endgültige Entscheidung. Mit dem Sieg zieht der MSV erstmals in ein Pokalfinale, während eine großartige Pokalsaison für den SC endete.