„Ist ein Meilenstein": MSV Bonn zittert sich ins historische Finale

Durch einen knappen 2:0-Erfolg steht der Marokkanische SV Bonn erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Finale des Kreispokals und beendet damit die starke Pokalsaison von Altendorf.
Die Partie am Mittwochabend begann mit einer klaren Rollenverteilung: Der MSV kontrollierte von Beginn an das Geschehen, wurde allerdings selten wirklich gefährlich. Altendorf-Ersdorf hielt mit einer disziplinierten Defensivleistung dagegen und machte die Räume extrem eng, sodass der MSV viel Geduld beweisen musste. In der 23. Minute war es dann so weit: Volkan Kartal brach den Bann und markierte die Führung für den Bezirksligisten. Wer dachte, der MSV würde nun ein Offensiv-Feuerwerk abrennen, sah sich getäuscht. Die restliche Halbzeit verlief verhalten, der MSV versäumte es, trotz Kontrolle den entscheidenden zweiten Treffer nachzulegen. MSV-Trainer Mesih Celik wusste um die schwere Aufgabe gegen eine gute Defensive: „Es war das erwartet komplizierte Spiel gegen den vor allem in der ersten Halbzeit sehr tief stehenden Gastgeber."
In der zweiten Halbzeit kämpfte sich der SC immer mehr in die Begegnung. Während die Bonner Chancen ungenutzt ließen, blieb der Underdog im Spiel und kam in der 61. Minute zu seinem ersten gefährlichen Abschluss. Die absolute Hochspannung folgte in der Schlussphase der Partie: Erst hatten die Bonner mehrere Möglichkeiten, um das Spiel zu entscheiden und dann gab es die große Chance zum Ausgleich, als die Hausherren nach einer Ecke den Ball nicht im Tor unterbringen konnten – der Bezirksligist rettete auf der Linie die Führung. Der SC forderte dazu einen Elfmeter, den es aber nicht gab. In einem letzten Konter sorgte dann erneut Volkan Kartal für die endgültige Entscheidung. Mit dem Sieg zieht der MSV erstmals in ein Pokalfinale, während eine großartige Pokalsaison für den SC endete.
Für Mesih Celik und seine Schützlinge war es ein nervenaufreibender Abend, bei dem am Ende keiner mehr nachfragt, wie man den Einzug geschafft hat. „Wir haben heute sicherlich nicht unsere beste spielerische Leistung gezeigt und hätten das Spiel früher entscheiden müssen. Aber im Pokal zählt am Ende nur das nackte Ergebnis. Die Mannschaft hat heute Charakter bewiesen", resümiert Celik in einer Vereinsmeldung. Der sportliche Leiter des MSV, Areen Mansour, war nach dem Abpfiff sichtlich bewegt: „Das ist ein Meilenstein für unseren gesamten Verein. Wir stehen zum ersten Mal in einem Pokalfinale und das fühlt sich großartig an. Die Jungs haben alles gegeben, auch wenn wir am Ende ordentlich zittern mussten. Dieser Wille, den Sieg über die Zeit zu bringen, zeichnet uns aus. Jetzt wollen wir im Finale den nächsten Schritt machen und den Pokal zum ersten mal an die Hohe Straße holen." An dieses Finale kann der Cheftrainer zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht denken, da die Liga nicht ruht: „Wir werden uns natürlich top vorbereiten aufs Finale, aber ab sofort liegt unser Fokus wieder auf den Ligabetrieb und hier erwartet uns die nächste schwierige Aufgabe." Der Finalgegner wird am heutigen Abend ermittelt, wenn der SV Wormersdorf die Fortuna aus Bonn fordert.