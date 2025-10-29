– Foto: Imago Images

»Ist Ehrenamt wirklich ein Opfer? Ich sehe das anders!« Hartplatzhelden-Kolumne #115: Wir müssen anders über das Ehrenamt reden. Denn man gibt nicht nur als Trainer und Vorsitzender, man bekommt auch etwas zurück. Zum Beispiel Selbstbildung. Von MICHAEL FRANKE

Oft hört man das Wort in Dankesreden, Nachrufen oder einfach auch Berichten. Da opfert sich häufig jemand auf. Für den Verein, für das Team, für die Gesellschaft oder für die Gemeinschaft. Aber ist das eigentlich wirklich so? Ist die Erbringung freiwilliger ehrenamtlicher Tätigkeit ein Opfer? Ich habe fast 30-jährige Erfahrung als Ehrenamtler, ich sehe das anders.

Wer etwas opfert, der übt Verzicht zugunsten eines anderen. Ein Opfer zu sein bedeutet zu leiden. Etwas zu geben, ohne etwas zurückzuerhalten. Meine Erfahrungen sind andere. Kein Zweifel. Ehrenamtlerinnen geben Lebenszeit hin zugunsten anderer. Als Funktionärinnen, Helfer, Betreuer, Trainerinnen. Aber üben die sie tatsächlich empfindlichen Verzicht? Oder ist es nicht im Ideal- und Normalfall so, dass Ehrenamt durchaus etwas zurückgibt? Wäre dies nicht so, dann wäre es unmöglich, Ehrenamtlerinnen zu finden. So viele Altruisten kann es gar nicht geben.