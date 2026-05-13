Ist die Vorentscheidung gefallen?

Der FCA zeigt gegen den FC Buchs-Dällikon erneut grosse Moral und dreht eine spektakuläre Partie nach mehrfachem Rückstand noch in einen verdienten 5:4-Heimsieg.
Dabei begann die Partie alles andere als optimal. Trotz klarer Feldüberlegenheit geriet der FCA bereits früh mit 0:2 in Rückstand. Defensiv zeigte man sich in den ersten Minuten zu passiv und liess sich in Umschaltsituationen zu einfach ausspielen.
Spielerisch übernahm der FCA jedoch von Beginn weg die Kontrolle. Vor allem über längere Ballbesitzphasen im Mittelfeld setzte der FCA den Gegner konstant unter Druck.
Moreira brachte die Gastgeber in der 24. Minute mit dem 1:2 zurück ins Spiel. Dennoch blieb Buchs mit wenigen Offensivaktionen effizient und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung kurze Zeit später wieder her. Kurz vor der Pause verkürzte Vall-Llossera nach starkem Gegenpressing und einem Distanzschuss auf 2:3.
Auch nach dem 2:4 in der zweiten Halbzeit liess sich der FCA nicht aus der Ruhe bringen. Das Team blieb dominant, glaubte weiter an die Wende und erhöhte den Druck mit zunehmender Spielzeit kontinuierlich.
Die Schlussphase gehörte dann komplett dem FCA. Schaber traf in der 80. Minute zum 3:4-Anschluss, nur zwei Minuten später erzielte Ita den Ausgleich. In der 85. Minute vollendete Vogt die spektakuläre Aufholjagd mit dem viel umjubelten 5:4-Siegtreffer.
Trotz der nicht perfekten Partie von Seite des FCA ist etwas eindeutig: Dieses Team gibt nie auf. Der Fokus liegt nun ganz auf nächster Woche, wo man mit einem Punkt den Aufstieg sichern kann. Trotzdem wird die Mannschaft alles daransetzen, erneut die 3 Punkte einzufahren.
Tore:
24' 1:2 Moreira (Goncalves)
44' 2:3 Vall-Llossera (Goncalves)
80' 3:4 Schaber (Fernandes)
82' 4:4 Ita (Moreira)
85' 5:4 Vogt (Moreira)
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