Ist die Vorentscheidung gefallen? 4. Liga, Gruppe 4: Zürich-Affoltern - Buchs-Dällikon von FC Zürich-Affoltern · Heute, 02:49 Uhr · 0 Leser

Der FCA zeigt gegen den FC Buchs-Dällikon erneut grosse Moral und dreht eine spektakuläre Partie nach mehrfachem Rückstand noch in einen verdienten 5:4-Heimsieg.

Dabei begann die Partie alles andere als optimal. Trotz klarer Feldüberlegenheit geriet der FCA bereits früh mit 0:2 in Rückstand. Defensiv zeigte man sich in den ersten Minuten zu passiv und liess sich in Umschaltsituationen zu einfach ausspielen.