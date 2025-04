Ist die Saison gelaufen, Stefan Köck?

Der SV Schalding-Heining im April 2025, das ist viel Frust über vergebene Möglichkeiten und das Gefühl: Da war wesentlich mehr drin! Das 1:1 am Dienstag gegen den FC Pipinsried war ein Schritt in die richtige Richtung, aber eben nicht der erhoffte Sieg. Aus dem Aufstiegsrennen haben sich die Schaldinger verabschiedet. Der SVS tut aber gut daran, die Saison nicht abzuschenken. Wer weiß, was noch alles passiert? Stichwort: Hohe Verbandshürden auf dem Weg in die Regionalliga. Vielleicht schreckt der ein oder andere doch noch zurück vor dem kostspieligen Abenteuer 4. Liga. Am Karsamstag jedenfalls nehmen die Schaldinger erneut einen Anlauf, endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Zu Gast am Reuthinger Weg sind dann ab 16 Uhr die Allgäuer vom TSV Kottern.