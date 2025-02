Hat noch nicht fertig in Neumarkt: Jochen Strobel ist mit der Entwicklung seiner Truppe grundsätzlich zufrieden. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr

Ist die Saison für den ASV Neumarkt bereits vorbei? Die Adler rangieren im Nirgendwo der Tabelle +++ Trainer Jochen Strobel im Interview +++

Irgendwie im Nirgendwo der Tabelle ist der ASV Neumarkt in dieser Bayernliga-Spielzeit eine klassische graue Maus. Gerade vor der Winterpause haben die Adler eine noch bessere Ausgangslage verspielt. Ist man bei den mittelfränkischen Oberpfälzern deshalb unzufrieden? Trainer Jochen Strobel dazu im FuPa-Interview...

Jochen, es sind noch elf Spieltage zu gehen. Der ASV Neumarkt liegt acht Punkte vor den Abstiegsrängen und 13 Zähler hinter den Top-Rängen. Ist die Saison bereits mehr oder weniger gelaufen?

Auf gar keinen Fall! Erstens kann es mit dem Blick auf die enge Tabelle sehr schnell nochmal sehr eng werden und zweitens haben wir natürlich auch interne Ziele, die wir sehr motiviert angehen werden.



Mit welchen Zielen hast Du Deine Jungs während der oft harten, und deshalb unbeliebten Wintervorbereitung motiviert?

Die Ziele haben sich die Jungs schon selbst gesteckt. Von daher gilt es sich immer wieder diese eigenen Vorgaben vor Augen zu halten. Und jeder weiß ohnehin: Von nichts kommt nichts!!



Eure Zwischenbilanz: 10 Siege, 3 Unentschieden, 10 Niederlagen. Das klingt ausgeglichen - oder doch unbeständig?

Auf den ersten Blick natürlich sehr ausgeglichen. Wenn man bedenkt, wie wir vor einem Jahr zu Winterpause da standen, ist das schon mal ein erheblicher Schritt nach vorne, den die Mannschaft seitdem gemacht hat. Darauf sind wir schon stolz!



Von den gegnerischen Teams werden die Adler einerseits immer wieder für ihre schnelle, stets gefährliche Offensive gelobt. Andererseits habt ihr "erst" 27 Tore gemacht. Fehlt es also an Kaltschnäuzigkeit?

Ja, das ist diese Saison schon unser Manko. Daran arbeiten wir aber jede Woche im Training und versuchen, da natürlich immer wieder Lösungen zu finden und diese den Jungs mitzugeben. Es ist ja nicht so, dass wir uns keine Torchancen erarbeiten. Am Ende des Tages fehlt schon ein Tick Kaltschnäuzigkeit, Gier, absoluter Wille, das Tor zu machen. Aber da ist auch ein Entwicklungsschritt, den unsere jungen Spieler gehen müssen. Und diese Zeit geben wir Ihnen auch.

Auffällig ist auch: In den Spielen unmittelbar vor der Winterpause hat der ASV Neumarkt eine noch bessere Ausgangslage verspielt. Warum? Verletzungspech? Konditionsprobleme? Pech? Unvermögen? Starke Gegner?

In spielerischer Hinsicht waren sogar einige sehr gute Spiele dabei. Gegen Jahn II und Erlangen waren wir zweimal gefühlt das bessere Team - haben am Ende aber nur einen Punkt geholt. Die Liga ist diese Saison äußerst ausgeglichen und da entscheiden nun mal Kleinigkeiten - eine starke Einzelleistung oder ein Standard - , um ein Spiel zu entscheiden. Und das hat uns sicherlich gefehlt in den vergangenen Spielen.



Es wirkt so, als hätte Deine Truppe Topteam-Potenzial, aber es fehlt in vielen Bereichen der letzte Tick. Ist das nur ein Eindruck?

Wir befinden uns auf einem sehr guten Weg. Wenn man die Entwicklung der vergangenen Jahre sieht, geht es eindeutig in die richtige Richtung. Wir setzen auf junge, regionale Spieler, bekommen jedes Jahr gut ausgebildete Jugendspieler in den Herrenbereich rein und geben ihnen auch immer wieder viel Spielzeit, um sich entwickeln zu können. Ebenfalls bleibt uns ein stabiler Stamm an erfahrenen Spielern schon sehr lange erhalten. Diese Kombination bringt uns jedes Jahr ein Stück weiter, was Abläufe im Spiel oder den Teamspirit angeht und natürlich auch, was die Tabelle betrifft. Da haben wir schon in vielen Bereichen einen großen Schritt nach vorne gemacht. Aber wie gesagt: Immer eins nach dem anderen.



Es gibt nur wenige Stellschrauben, an denen gedreht werden muss: Grundsätzlich hat sich Neumarkt stabilisiert seitdem Du an der Linie bist. Nach zuvor einer eher schwierigen Phase - auch abseits des Feldes.

Das ist schön zu hören. Aber da gehört definitiv mein ganzes Trainerteam und der Betreuerstab zu 100 Prozent dazu. Dieses Lob muss ich also weitergeben. Es gibt bei uns im Verein ganz viele helfende Hände, ohne deren Unterstützung wir jetzt nicht da wären, wo wir gerade sind. Ebenso die ganze Abteilungsleitung, die auch in etwas unruhigen Zeiten im vergangenen Jahr immer die Ruhe behalten hat. Und das hat sich auf alle Fälle ausgezahlt.



Weiterführende Fragen: Gehst Du in Deine dritte Saison als ASV-Trainer? Was hast Du noch im Köcher? Wie kannst Du das Team noch weiterentwickeln?

Mir gefällt es, mit jungen Spielern zu arbeiten. Es steckt noch enormes Potenzial in unserer Truppe, da sehe ich das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Gespräche hinsichtlich einer dritten Saison sind in den finalen Zügen. Es sieht gut aus...



Zurück zur kurzfristigen Zukunft: Wie läuft die Vorbereitung? Die Testspiel-Ergebnisse kommen ja typisch konfus daher…

Die Vorbereitung läuft sehr gut. Aufgrund der extremen Temperaturen konnten wir immer auf Kunstrasen oder Halle ausweichen, sodass wir voll im Soll sind. Ja, die Ergebnisse darf man nie überinterpretieren. Je nach Belastung im Vorfeld bzw. Stand des Gegners kommen da schon mal konfuse Dinge heraus. Entscheidend ist das Ergebnis ohnehin erst wieder, wenn es wirklich wieder um Punkte geht...



Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!