Ist die "Gaga-Staffeleinteilung" ein "Kuschelkurs" des FLVW?

– Foto: Andreas Santner

Das gab es noch nie! Überkreisliche Staffelstärken von 14 bis 18 - ein absolutes Novum in der Geschichte des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW). Ausgeglichene Staffelstärken waren stets das Ziel - weit gefehlt dieses Jahr.

Angefangen in der Landesliga, wo im vergangenen Jahr der USC Altenautal der große "Härtefall" war und von seinen Paderborner Konkurrenten getrennt wurde, damit alle vier Staffeln gleich groß sind. Da der FLVW aufgrund der "verbockten" Auf- und Abstiegsregelung eh für eine Aufstockung von 64 auf 66 Landesligisten per Beschlüsse des Verbands-Fußball-Ausschusses (VFA) gesorgt hatte, war offensichtlich auch die gleichmäßige Staffeleinteilung "egal". Dieses Jahr gibt es daher keinen "Härtefall" für die südwestfälische Staffel 2, die nur mit 15 Mannschaften starten wird. In den drei restlichen Staffeln sind 17 Mannschaften vertreten.

In den zwölf Bezirksliga-Staffeln wird es ganz wild. Anstatt eine Lösung im Münsterland zu kreieren, wurden einfach alle 18 Kandidaten wunschgemäß der Staffel 12 zugeordnet. Dagegen werden sich kurioserweise in der Staffel 10 nur 14 Mannschaften gegenüberstehen. Der bereits zurückgezogene TuS Hannibal wurde hier als 15. Mannschaft einsortiert. Ein Vorgehen, das es so auch noch nie gegeben hat.

Was ist der Hintergrund? Der FLVW hält sich wie immer bedeckt. Erläuterungen zum diesjährigen Vorgehen gab es bei der Verkündung nicht. Das Jahr 2026 hielt bereits viel Stress parat. Die massive Erhöhung der Mitgliedsbeiträge war der große Aufreger unter den Vereinen. Die geplante Reduzierung der Anzahl der Kreise stieß auch nicht überall auf Gegenliebe. Die vermeintlich fehlende Regelung zur Punktgleichheit, zu der sich der FLVW bis zuletzt nicht äußern möchte, ist immer noch Thema wegen der Klagen der Bezirksliga-Vizemeister. Man darf gespannt sein, wie das Sportgericht des Westdeutschen Fußball-Verbands (WDFV) darüber urteilen wird.

Nun könnte es tatsächlich der Fall sein, dass der FLVW bei der Staffeleinteilung möglichst keine Beschwerden haben wollte und auf Kuschelkurs gegangen ist. Die "Münsterländer Staffel 12-Lösung" ist ein großes Geschenk für die dortigen Vereine, nachdem wochenlang spekuliert wurde, wer wohl in eine andere Staffel muss. Man sollte meinen, dass mit der wilden Staffeleinteilung nun auch wirklich alle zufriedengestellt werden konnten.

FuPa Westfalen fragt euch: Gibt es bei der Staffeleinteilung Vereine, die nicht ihre Wunschstaffel erhalten haben? Meldet euch unter westfalen@fupa.net!