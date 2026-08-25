Ist die DJK Don Bosco Bamberg in der Bayernliga überfordert? Carsten Nüßlein, Trainer des Bayernliga-Aufsteigers, zur aktuellen Situation beim Tabellenschlusslicht von Helmut Weigerstorfer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Lange Gesichter sind bei der DJK Bamberg derzeit an der Tagesordnung. – Foto: Werner Franken

Die vielzitierte Aufstiegseuphorie in die Spielzeit mitzunehmen, ist der DJK Don Bosco Bamberg aber mal so gar nicht gelungen. Die Oberfranken sind noch ohne Sieg - und hängen vorläufig am Tabellenende fest. Warum? Ist Bayernliga für die Wildensorg-Kicker eine Nummer zu groß? Trainer Carsten Nüßlein dazu im FuPa-Interview...

Carsten, harter Einstieg: Ist die DJK Don Bosco Bamberg in der Bayernliga überfordert?

Überfordert würde ich definitiv nicht sagen. Zwei Niederlagen waren klar, ja. Ansonsten haben aber nur Kleinigkeiten gefehlt, um drei Punkte zu holen. Erst zwei Punkte nach sieben Spielen lassen Rückschlüsse darauf zu, dass ihr noch überhaupt nicht angekommen seid in der neuen Liga. Woran hapert's?

Wir sind in einem Lernprozess und arbeiten im Training an den Defiziten. Es sind aktuell viele Kleinigkeiten. die knallhart bestraft werden. Mit Timo Slawik, Julian Brückner und Patrick Görtler fehlen uns derzeit drei Top-Spieler, die schwer zu ersetzen sind.

Seit Wochen forderst Du vor den Partien einzig und alleine einen Dreier. Seit Wochen folgt dann am Spieltag die große Enttäuschung – zuletzt ein 0:5 gegen den SSV Jahn Regensburg II. Erreichst Du die Mannschaft nicht (mehr)? Schätzt Du die Qualität der Truppe falsch ein?

Wir haben vergangene Saison am Limit gespielt - und da müssen wir wieder hinkommen! Wir hatten trotz der Niederlage am Freitag einen sehr guten Start in die Trainingswoche mit sehr guter Stimmung auf dem Platz. Das nicht jeder glücklich ist mit der Situation, ist klar - da braucht man kein Hellseher sein. Zur Qualität der Mannschaft gibt's nichts falsch einzuschätzen. Wir wissen alle genau, wo wir herkommen - und was möglich ist. Bist Du noch der richtige Mann an der Linie in Wildensorg?

Das müssen andere entscheiden. Ich betreibe seit fast drei Jahren einen enormen Aufwand mit den Möglichkeiten, die ich habe. Daran hat sich nichts geändert!