Ist der Trend tatsächlich ihr »Friend«? 18. Spieltag in der Bayernliga Nord - Sonntag:Während Bamberg darauf hofft, eine Serie zu starten, möchte Gegner Jahn II eine beenden +++ Oberpfalz-Duell in Ammerthal +++

Endlich! Endlich konnte die DJK Bamberg wieder einmal siegen. Doch gleich haben die Oberfranken den letzten Platz verlassen. Dem Dreier gegen Geesdorf sollen nun weitere folgen, um sich komplett vom hinteren Tabellenbereich lösen zu können. Der kleine Jahn hat da aber was dagegen. Denn Regensburg selbst will eine Serie beenden - in ihrem Falle eine negative. Darüber hinaus kommt es zum Abschluss des 18. Spieltages zum Oberpfalz-Duell zwischen Ammerthal und Cham...