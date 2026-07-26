Ist der FC Teningen bereit für die Oberliga?

Maurice Berger (links) war in der Vorsaison einer der Top-Verteidiger der Verbandsliga. – Foto: Achim Keller

Das Los der südbadischen Aufsteiger in die Fußball-Oberliga, es war zuletzt kein leichtes. Der FC Teningen geht seinen eigenen Weg, kennt die Gefahren und ist bemüht, sich bestmöglich vorzubereiten.

Der Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg beansprucht den FC Teningen seit Wochen auf ganz vielen Ebenen. Von Spielern, Verantwortlichen und dem Trainerteam beim Verbandsligameister ist noch mehr Professionalität gefragt. Es geht primär darum, die vorhandenen Mittel voll auszulasten und punktuell neue Möglichkeiten zu schaffen. "Das fordert uns in vielen Bereichen, aber wir wollten diesen Schritt gehen", sagt Thomas Hodel, Vorstand des FC Teningen. Ist der FC Teningen, der am 8. August mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Normannia Gmünd startet, oberligatauglich? Eine Bestandsaufnahme mit Blick auf die relevanten Bereiche (BZ-Plus):