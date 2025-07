Ist der FC Cleeberg bereit für die neue Gruppenliga-Saison?

Langgöns-Cleeberg. Bereits zwischen 2019 und 2022 spielen die Fußballer des FC Cleeberg um Verbandsliga-Punkte, das jüngste Intermezzo dauert allerdings nur ein Jahr. Mit 24 Zählern geht es als Tabellen-15. zurück in die Gruppenliga Gießen/Marburg und damit wieder in die Liga, in der im Jahr zuvor als Zweiter der Aufstieg gelungen war.