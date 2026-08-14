Ist der Aufsteiger plötzlich Favorit?

Vieles konzentriert sich auf Denis Jäpel bei Einheit Bad Berka, doch Neuzugang Kaoa Khalef hat eine Schlüsselrolle neben dem Vollblutstürmer. – Foto: © Florian Graß

Die Realität sieht allerdings komplett anders aus. Am Samstag treffen der Tabellenführer und der Tabellen-13. aufeinander – und plötzlich stellt sich die Frage: Ist Bad Berka sogar Favorit?

„Ich bin überglücklich über unseren Saisonstart“, sagt Bad-Berkas Trainer Stephan Reitmann. Dass seine Mannschaft nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten dasteht, sei auch für ihn nicht selbstverständlich gewesen. „Ich selber habe mir es nicht so schön ausgemalt nach dem 2. Spieltag“, gibt der junge Coach zu. Gleichzeitig sieht Reitmann trotz des perfekten Starts noch Luft nach oben. In der Vorbereitung habe die Mannschaft vor allem daran gearbeitet, das eigene Spielsystem zu verfeinern und kompakter zu stehen. „Wir haben aber noch viel Arbeit vor uns.“

Der Aufsteiger hat einen perfekten Start hingelegt und nach zwei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto. Noch beeindruckender: Die Einheit hat bereits zehn Tore erzielt. Sechs davon gehen allein auf das Konto von Denis Jäpel, der seine herausragende Frühform eindrucksvoll unter Beweis stellt. Heiligenstadt dagegen wartet noch auf den ersten Saisonsieg und hat bislang lediglich einen Treffer erzielt.

Dennoch will Reitmann seine Mannschaft keinesfalls auf den Torjäger reduzieren. „Es ist natürlich spektakulär für mich als Jungtrainer, einen Spieler wie Denis in den Reihen zu haben“, sagt der Coach. Jäpel verfüge über ein herausragendes Gespür für Situationen, antizipiere schnell und sei mit seiner Geschwindigkeit und Abschlussstärke „einer der besten in der Thüringenliga“. Entscheidend sei aber das Zusammenspiel aller Akteure: „Ohne den Rest der Mannschaft würde das alles nicht funktionieren.“

Offensiv scheint die Einheit dagegen bereits bestens eingespielt. Dass Jäpel dabei mit sechs Treffern besonders heraussticht, kommt für Reitmann nicht völlig überraschend. „Die Offensive war letztes Jahr schon nicht das Problem“, erklärt der Trainer. Mit Kaoa Khalef sei zudem ein Neuzugang gekommen, der mit Jäpel hervorragend harmoniert.

Genau diese Geschlossenheit soll auch gegen Heiligenstadt zum Trumpf werden. „Das Wort ,Einheit‘ hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert“, betont Reitmann. Gleichzeitig wolle er vermeiden, das gesamte Spiel auf Jäpel auszurichten. Vielmehr sollen gerade die jungen Spieler und Neuzugänge von einem Akteur mit dessen Qualitäten lernen.

Heiligenstadt sucht noch nach dem Erfolgserlebnis

Beim Gegner aus Heiligenstadt ist die Stimmung nach dem missglückten Auftakt naturgemäß weniger euphorisch. Alexander Ludwig, der im Sommer das Traineramt beim Oberliga-Absteiger übernommen hat, will die bisherigen Ergebnisse allerdings nicht überbewerten. „Es sind die ersten zwei Spiele, der Saisonstart ist ein paar mehr Spiele“, sagt Ludwig. Die ersten beiden Partien seien zwar „nicht so wie wir uns vorgestellt haben“ verlaufen, einen Grund zur Panik sieht der Coach aber nicht.

Vor allem nach dem Abstieg aus der Oberliga fehle seiner Mannschaft derzeit noch das nötige Selbstvertrauen. „Die Jungs werfen auch wegen des Abstiegs nicht gerade mit Selbstvertrauen um sich“, sagt Ludwig. Gemeinsam mit seinem Trainerteam arbeite er daran, „den Bock umzustoßen“. Die Qualität innerhalb des Kaders sei schließlich unbestritten. Allerdings brauche es nach seinem Wechsel nach Heiligenstadt noch etwas Zeit: „Wir hatten noch nicht viel Zeit zusammen.“ Seine Spielidee müsse die Mannschaft erst verinnerlichen.

Besonders auffällig ist dabei die offensive Ausbeute: Erst ein Tor steht nach zwei Spielen zu Buche. Ludwig sieht darin allerdings keinen grundsätzlichen Qualitätsmangel. „Mit einem Erfolgserlebnis kann es schnell in die andere Richtung gehen“, ist der Trainer überzeugt.

Jäpel gegen die Heiligenstädter Torflaute

Mit Bad Berka wartet nun allerdings ausgerechnet ein Gegner, der offensiv bereits ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Sechs Jäpel-Tore sprechen eine deutliche Sprache. Ludwig sieht durchaus Parallelen zwischen beiden Mannschaften. „Es ist das Pendant zu uns. Sie sind souverän aufgestiegen, haben jemanden, der Tore schießt, und einen positiven Flow.“ Respekt zollt er dem Aufsteiger daher ausdrücklich. Gleichzeitig will sich Ludwig nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen: „Ich beschäftige mich aktuell nicht großartig mit den Gegnern, sondern will mich mehr mit meiner Mannschaft beschäftigen.“

Die Tabellenkonstellation lässt sich dennoch nicht wegdiskutieren. Bad Berka ist Tabellenführer, Heiligenstadt steht mit nur einem Punkt aus zwei Spielen im unteren Drittel. Eine ungewohnte Rollenverteilung – gerade mit Blick auf die Ausgangslage vor der Saison. Reitmann will sich deshalb auch nicht zum Favoriten machen lassen. „Ich möchte das Wort Favorit absolut nicht in den Mund nehmen“, sagt er. Der Respekt vor dem Oberliga-Absteiger sei groß. „Gerade ein Oberligaabsteiger ist niemals zu unterschätzen, egal wie wir oder sie gestartet sind.“ Das Selbstvertrauen beim Aufsteiger ist dennoch spürbar. „Wenn wir weiterhin so hart und diszipliniert arbeiten, ist mit uns absolut zu rechnen“, sagt Reitmann. Gleichzeitig mahnt er zur Bodenständigkeit: „Wir wissen, dass es eine sehr lange Saison wird, in der wir jede Woche aufs Neue alles reinwerfen müssen.“

Für Samstag erwartet der Bad-Berka-Coach ein offenes Duell mit vielen Offensivaktionen. Die Marschroute ist dabei klar: diszipliniert bleiben, die eigenen Stärken ausspielen und den nächsten Dreier anpeilen. „Fußball ist ein Fehlersport und wer mehr Fehler macht, wird am Ende als Verlierer vom Platz gehen“, sagt Reitmann. Mit einem Punkt könnte er leben – am liebsten sollen die drei Zähler aber natürlich in der Kurstadt bleiben.

Auch Ludwig erwartet, dass sich seine Mannschaft auf einen tiefstehenden Gegner einstellen muss. Bad Berka dürfte nach den Erfahrungen aus Heiligenstadts Partie gegen Saalfeld wissen, was auf sie zukommt. „Wir dürfen nicht mehr die selben Fehler machen und werden daran arbeiten, vorne wieder erfolgreich zu sein“, sagt der Heiligenstadt-Coach.