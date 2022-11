Ist das hier die Wende beim SV Kirchherten?

Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten in einer Druckphase von 15 Minuten drei mal die Kugel im Tor von Florian Kullmann unter bringen. Beim Elfmeter zum 1:1 war er noch mit den Fingerspitzen dran, bei den anderen beiden Toren war er allerdings machtlos.

Am heutigen Sonntag traf die Mannschaft von Trainer David Müsch auf die Zweitvertretung des SV Erftstolz Niederaußem.

Dann ging es also mit einem 1:3 in die Halbzeit, allerdings war Kirchherten die bessere Mannschaft auf dem Platz. Diese Leistung musste man nun auch in den zweiten 45 Minuten auf den Platz bringen.

Direkt zu Beginn des 2. Durchgangs konnte Andreas Schumacher den Ball nach einer Missglückten Flanke unhaltbar im langen Eck unter bringen. Wenige Minuten später konnte der zuvor eingewechselte Steffen Behr den 2. Ball nach einer Ecke im langen Eck verwandeln. 20 Minuten vor Schluss konnte sich auch Christopher Altas in die Torschützenliste eintragen. Er versenkte einen Freistoß aus knapp 20 Metern im Torwarteck.

Wenige Minuten vor Schluss dann noch ein Angriff wie aus dem Lehrbuch. Florian Kullmann spielt den Ball auf die rechte Seite, wo Steffen Behr den Ball die Seitenlinie runter treibt. Dann der Ball aus dem Halbfeld flach zwischen Elfmeterpunkt und 5er Linie, wo Jermaine den Ball mit dem linken Fuß ins lange Eck schiebt.

Das sollte auch der Schlusspunkt des Spiels sein. Trainer David Müsch war zufrieden mit der Mannschaft und hofft, dass dieses Momentum nun auch in die nächsten Spiele mitgenommen werden kann.

Nun trifft man bereits am Freitag auswärts auf die Spvg BBT aus Kerpen. Die Mannschaft hofft, dort die rote Laterne abgeben zu können.