Issels Thalida Olayo avanciert zur Matchwinnerin

– Foto: Volkhard Patten

Etwas weniger spannend als die Frauenmannschaft beim 2:1 gegen den 1. FFC Montabaur machte es am Sonntag die U17 des TuS Issel – und setzte sich im Rheinlandpokalfinale der B-Juniorinnen souverän durch.

Thalida Olayo brachte ihre Mannschaft gegen den SC 13 Bad Neuenahr nach einer scharfen Hereingabe von Lotte Schmitt in der 25. Minute verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel waren keine zwei Minuten gespielt, da erhöhte Lea Hollmann, diesmal nach Vorlage von Olayo, auf 2:0. Zwar brachte Lucie Berns die Kurstädterinnen noch einmal heran, doch mit zwei Treffern binnen zwei Minuten stellte Olayo die Weichen endgültig auf Sieg.

Das Tor zum 4:2 durch Maya Mensing beantwortete Lotte Schmitt wenig später mit dem Tor zum 5:2-Endstand. Damit hat der TuS seinen Titel verteidigt und geht kommende Spielzeit im DFB-Pokal an den Start. „Insgesamt war es eine starke Leistung unserer Mannschaft“, freuten sich die beiden TuS-Trainer Lea Ehlenz und Louis Kaufmann. „Wir haben uns viele gute Chancen herausgespielt und diese konsequent genutzt. Mit großem Teamgeist haben wir uns verdient den Titel gesichert.“