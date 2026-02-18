Issels Nachwuchs kann sich an die Spitze setzen

Die B-Juniorinnen des TuS Issel haben für diese Saison noch einige Ziele. – Foto: Verein

Die B-Juniorinnen des TuS Issel starten am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 in die Rückrunde der Regionalliga Südwest. Die Ausgangslage für die Mädels von der Mosel könnte dabei kaum besser sein.

Nach elf Spieltagen liegt die Mannschaft des Trainergespanns Lea Ehlenz und Louis Kaufmann nur einen Punkt hinter dem 1. FC Saarbrücken auf Rang zwei und hat dabei sogar eine Partie weniger absolviert. Mit einem Sieg im Nachholspiel am Sonntag könnte der TuS also als Tabellenführer in die restlichen Spiele gehen.

B-Juniorinnen aus Issel wollen in den DFB-Pokal Sportlich haben die Isselerinnen jedoch ein anderes Ziel: „Wir haben uns vorgenommen, uns spielerisch weiterzuentwickeln und uns noch mal für den DFB-Pokal zu qualifizieren“, berichten die beiden Trainer. Erst im Achtelfinale war der TuS in dieser Saison am Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach gescheitert (0:2). Für die sichere Teilnahme müssen die Moselanerinnen wie schon im Vorjahr den Rheinlandpokal gewinnen. Nach dem 6:0-Erfolg über den FC Bitburg im Dezember steht die Mannschaft bereits im Halbfinale. Während der Vorbereitung konnten sich die Isselerinnen in einem Testspiel gegen den SV Niederemmel mit 6:2 durchsetzen. Insgesamt verlief die Winterpause jedoch durchwachsen, da krankheitsbedingt viele Spielerinnen immer mal wieder mit dem Training aussetzen mussten.