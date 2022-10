Issels bitterer Tag im Saarland Frauen-Regionalligist kassiert erste Saisonpleite und beklagt zwei verletzte Spielerinnen.

In Abwesenheit des urlaubenden Trainers Stefan Zimmer hat der TuS Issel in Riegelsberg einen bitteren Nachmittag erlebt und in der fünften Partie die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Nicht nur, dass die Moselanerinnen durch Tore von Laura Nimako (33.) und der Ex-Issel-Spielerin Lisa Wagner mit einem 0:2 in die Pause gehen mussten: Mit Nele Waldeier und Lea Ehlenz musste die diesmal hauptverantwortliche Assistentin Carolin Zimmer (Tochter des Trainers) zudem bereits im ersten Durchgang zwei Akteurinnen auswechseln. Insbesondere Ehlenz droht wegen einer Knieverletzung dabei ein längerer Ausfall.