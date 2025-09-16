Issels B-Juniorinnen im DFB-Pokal eine Runde weiter

Nach einem „harten Stück Arbeit“, so Abteilungsleiter Josef Regneri, sind die Isseler B-Juniorinnen in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der TuS startete noch nervös und geriet nach einer knappen halben Stunde in Rückstand. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns aber deutlich gesteigert“, berichtete Trainerin Lea Ehlenz. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Emely Schabbach den Ausgleich. Trotz fast 80 Prozent Ballbesitz waren die Isselerinnen nicht zwingend genug, um bis zum Ende der regulären Spielzeit den Siegtreffer zu erzielen. In der Verlängerung bewies der TuS dann „großen Kampfgeist“, wie Ehlenz sagte. Erst traf Lea Hollmann per direkt verwandelter Ecke, dann erhöhte Schabbach auf 3:1 und machte den Einzug in die nächste Runde perfekt. „Es war ein sehr intensives und körperbetontes Spiel, das wir durch unseren Willen und Teamgeist für uns entscheiden konnten. Jetzt sind wir sehr gespannt, wer unser nächster Gegner sein wird“, so Ehlenz. Der DFB will die Auslosung der zweiten Runde noch in dieser Woche vornehmen

Frauen-Regionalliga: Wormatia Worms – TuS Issel ⇥4:6 (2:3)

„Wir wussten, dass uns eine ex­trem schwere Aufgabe erwarten würde. Die Erwartungshaltung bei der Wormatia ist hoch und die Strukturen äußerst professionell“, sagte Issels Trainer Dusko Radic nach dem 6:4-Erfolg seiner Mannschaft. Die Führung von Anne Blesius (15.) glich Nele Villing dabei postwendend aus (16.). Obwohl sich Issel immer wieder vermeintlich auf die Siegerstraße brachte, blieb Worms dran – so auch nach dem Doppelschlag von Antonia Dietsch, den Gina Eisel kurz vor der Pause wieder auf 2:3 verkürzte. Nach der Pause ging es so weiter: Der TuS legte vor, Worms konterte prompt und ließ das Spiel so offen. Erst das Tor zum 4:6 in der Nachspielzeit durch Emely Schabbach machte endgültig den Deckel drauf. „Nur durch eine geschlossene Mannschaftsleistung von der ersten bis zur letzten Sekunde konnten wir das Spiel gewinnen. Mein Dank gilt den Mädels, die über die gesamte Spielzeit diszipliniert und fokussiert aufgetreten sind und niemals aufgegeben haben“, meinte Radic, der von einem „klassischen Arbeitssieg“ sprach.

Issel: Dana Gotthard - Maja Zimmer, Lilli Behr, Lea Fricke, Anna Miny, Janina Fryns (46. Emely Schabbach), Antonia Dietsch, Julia Oberhausen, Anna Müller (46. Sara Weber), Alina Knobloch, Anne Blesius.

Tore: 0:1/3:5 Anne Blesius (15./79.), 1:1 Nele Villing (16.), 1:2/1:3 Antonia Dietsch (25./37., FE), 2:3 Gina Eisel (44.), 2:4 Sara Weber (65.), 3:4/4:5 Eljesa Spahiu (72./86.), 4:6 Emely Schabbach (90.+3)

A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – FC 08 Homburg ⇥1:1 (1:1)

„Der Gegner hat uns den Ball überlassen und auf Umschaltmomente gesetzt“, berichtete Trainer Christian Esch nach dem Remis gegen den Aufsteiger. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kontrollierte die Eintracht das Geschehen und ging durch eine schöne Aktion von Noah Dienhart in Front. Nach einem eigenen Eckball hatte der SVE jedoch keine gute Absicherung, Homburg konterte und glich nur fünf Minuten nach der Trierer Führung aus. „Im zweiten Durchgang haben wir taktisch umgestellt, weil Homburg das Zentrum gut zugestellt hat, aber unsere Spielkontrolle ging etwas verloren“, sagte Esch, der noch eine Großchance des Gegners sowie einige Toraktionen seiner Elf sah. „Die Jungs sind nicht den Extra-Meter gegangen und hatten nicht die Gier, jeden Ball zu gewinnen“, bemängelte er.

SVE: Lean Trampert - Jannik Heinzen, Maximilian Schneider (46. Leonard Yushkevich), David Wacht (76. Louis Hermann), Bastian Süß (33. Iason Papadopoulos/76. Leonard Petry), Dorian Kisoka, Noah Dienhart, Julian Wingerath, Phil Heck (82. Tom Holstein), Maximilian Marx, Till Zimmer.

Tore: 1:0 Noah Dienhart (22.), 1:1 Jona Tunkel (27.)

B-Junioren-Regionalliga: SC 07 Idar-Oberstein – Eintracht Trier ⇥0:1 (0:0)

Nach einer etwas verschlafenen ersten Halbzeit zeigten die Trierer im zweiten Durchgang eine Reaktion und kamen durch Johannes Jantunen zum 1:0 (45.). „Es war ein sehr umkämpftes Spiel, geprägt von vielen Zweikämpfen und einem läuferisch starken Gegner“, berichtete Trainer Ramon Stief. „In dieser Liga bekommt man nichts geschenkt – man muss in jedem Spiel alles investieren. Daran müssen wir weiterarbeiten.“

SVE: Sebastian Sobolak - Leon Follmann, Johannes Jantunen (72. Jazzy Marjolin), Lui Litzenberger, Ben Rommelfangen (78. Kian Kunduru), Niklas Laudwein (41. Szymon Siejka), Lias Weiland, Denaro Bailey (55. Ilyas Yavuz), Sven Colles (55. Christopher Felten), Nathan Matondo, Moritz Koster

Tor: 0:1 Johannes Jantunen (45.)

C-Junioren-Regionalliga: TSV Schott Mainz – SpVgg Trier⇥ 4:0 (1:0)

„Leider zeigen wir auswärts noch ein anderes Gesicht als zu Hause und konnten aus dem positiven Auftritt der vergangenen Woche (1:2 gegen Gonsenheim, d. Red.) nichts mitnehmen“, sagte Trainer Pascal Schramm nach dem 0:4 seiner SpVgg Trier in Mainz. Nach einem schläfrigen Start gingen die Gastgeber nach zwei Minuten in Führung. Im Anschluss daran bekam Trier das Spiel besser kontrolliert, spielte seine eigenen Angriffe jedoch nicht sauber aus. Nach dem Platzverweis für Yoan Fink verlor Trier endgültig den Zugriff. Schott spielte seine Überzahl seriös aus und ging am Ende verdient als Sieger vom Platz. „Mit einem Mann weniger waren wir nicht mehr in der Lage, etwas dagegenzusetzen“, wusste der Trainer.

SpVgg Trier: Andor Philippi - Lasse Apel (60. Hugas Vaitenkovas), Max Bertram, Yoan Fink, Marko Projic, Nils Fuchs, Lenny Fuchsen, Lennox Zehren, Miguel Pereira da Silva (49. Karim El Abdallah), Abass Nazari (36. Ayodeji Akinyemi), Jona Iram

Tore: 1:0/2:0/3:0/4:0 unbekannt (2./46./64./69.)

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Yoan Fink (43., SpVgg Trier)

Eintracht Trier – SV 07 Elversberg ⇥1:3 (1:2)

Die Eintracht-C-Junioren warten weiter auf ihre ersten Punkte in der neuen Saison. Dabei glich Henri Thum die Führung der Gäste nur drei Minuten später wieder aus, noch vor dem Seitenwechsel gingen die Saarländer jedoch erneut in Führung. Das Tor zum 1:3 fünf Minuten vor dem Ende war die Vorentscheidung.

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka, Dave Aknogha (47. Agon Abdiu), Marwane Mandjekassai (61. Lennis Weiland), Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet, Mathis Fuchs (39. Alexander Heinen), Benjamin Maksuti, Dylan Servais, Henri Thum (24. Tim Jakobi)

Tore: 0:1/1:2/1:3 unbekannt (13./34./64.), 1:1 Henri Thum (16.)