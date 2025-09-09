Isselerinnen stürmen zum ersten Saisonsieg 

Die Isselerinnen ließen den Ball aus einer kompakten Grundordnung heraus gut laufen und schufen immer wieder Räume. Zur Pause hatten Emely Schabbach und Julia Oberhausen mit einem Doppelpack den TuS bereits mit 3:0 in Führung gebracht. „Die Chancen, die wir vergangene Woche liegen ließen, konnten wir dieses Mal verwerten“, zeigte sich Trainer Dusko Radic zufrieden. Nach der Pause erhöhten erneut Oberhausen sowie Alina Knobloch und Anne Blesius auf 6:0. „Glückwunsch an die Mädels, die sich in den Trainingseinheiten akribisch auf das Spiel vorbereitet haben und dafür belohnt wurden“, sagte Radic nach dem ersten Saisonsieg. Er merkte aber auch an: „Trotz des guten Ergebnisses müssen wir noch kaltschnäuziger im Strafraum agieren und zielstrebiger den Abschluss suchen.“

A-Junioren-Regionalliga: SV Viktoria Herxheim – SV Eintracht Trier ⇥2:1 (1:1)

In einem Regionalliga-Spiel „auf sehr hohem Niveau“, so Eintracht-Trainer Christian Esch, musste sich der SVE mit 1:2 geschlagen geben. Dabei ging die erste Hälfte deutlich an die Trierer, die durch Bastian Süß in Führung gingen, in Folge des einzigen Fehlers im Aufbauspiel jedoch kurz darauf den Ausgleich hinnehmen mussten. „Wir hatten drei, vier hochkarätige Chancen und konnten vieles, was wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben, auch umsetzen“, meinte Esch. In einer chancenarmen zweiten Halbzeit verschob sich das Momentum zunehmend auf die Seite des Gegners. Die Eintracht schaffte es nicht, die starken Umschaltmomente der Pfälzer frühzeitig zu unterbinden. Mit einem Sonntagsschuss per Freistoß aus 20 Metern sicherten sich die Gastgeber den Lucky Punch und die drei Punkte. „Die Jungs müssen lernen, sich auf hohem Niveau mit einer höheren Effizienz zu belohnen“, mahnte Esch an.

Trier: Matthias Fettes - Jannik Heinzen (64. Leonard Petry), Maximilian Schneider, David Wacht, Bastian Süß (80. Justus Molner), Julian Wingerath (64. Louis Hermann), Noah Dienhart, Phil Heck, Leonard Yushkevich (54. Iason Papadopoulos), Maximilian Marx, Till Zimmer

Tore: 0:1 Bastian Süß (15.), 1:1 Moustafa Fedo (18.), 2:1 Vasileios Ntinos (88.)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – TuS Koblenz ⇥2:1 (1:1)

„Es war das erwartete enge und umkämpfte Duell“, sagte Triers U17-Trainer Ramon Stief. „Am Ende haben die Standardsituationen und die Mentalität der Jungs das Spiel entschieden.“ Kapitän Lias Weiland hatte mit seinen beiden Toren einen großen Anteil am Prestigesieg. „Die Jungs können auf diese Leistung für den Moment stolz sein. Aber wenn wir oben dabeibleiben wollen, müssen wir jede Woche hart arbeiten.“

Trier: Tobias Zens - Leon Follmann, Johannes Jantunen (67. Jazzy Marjolin), Lui Litzenberger, Szymon Siejka, Ben Rommelfangen (72. Niklas Laudwein), Lias Weiland, Nathan Matondo (80.+2 Benjamin Kurtovic), Kilian Guezodje (53. Paul Luka Zenz), Moritz Koster, Nikla Billen (53. Denaro Bailey)

Tore: 1:0/2:1 Lias Weiland (18./70., FE), 1:1 Luca Pfeil (34.)

C-Junioren-Regionalliga: Wormatia Worms - Eintracht Trier ⇥1:0 (1:0)

Nachdem sich die Trierer C-Junioren bereits am Mittwoch dem 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 geschlagen geben mussten, gab es für die Mannschaft von Trainer Max Herres am Samstag in Worms das gleiche Ergebnis. „Im Spiel gegen Kaiserslautern haben wir eine hervorragende Leistung gezeigt, uns jedoch leider nicht für den hohen Aufwand belohnt“, resümierte Herres. „In Worms haben die Jungs hinten heraus die Körner gefehlt.“ Doch der Coach bleibt positiv: „Ich bin zuversichtlich, dass wir die richtigen Lehren aus den letzten Spielen ziehen werden.“

Trier: Leo Weber - Dmytro Halushka (40. Lennis Weiland), Dave Akongha, Marwane Mandjekassai, Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudelt (53. Tim Jakobi), Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti (61. Kris Nikolic), Dylan Servais, Henri Thum

Tor: 1:0 unbekannt (34.)

SpVgg Trier – SV Gonsenheim ⇥1:2 (1:0)

Die Mannschaft von Trainer Pascal Schramm war gegen den SV Gonsenheim ganz nah dran am ersten Punktgewinn. Nach einer Viertelstunde brachte Abass Nazari die Trierer, die bis weit in die zweite Halbzeit die bessere Mannschaft waren, verdient in Führung. Aus einer unsauber geklärten Aktion resultierte in der 55. Minute ein Elfmeter für die Gäste, den Gonsenheim zum Ausgleich nutzte. Obwohl sich die Mainzer kurz darauf aufgrund einer Gelb-Roten Karte selbst dezimierten, konnte Trier daraus kein Kapital schlagen. Stattdessen schwanden bei den ersatzgeschwächten Hausherren, die nur einmal wechseln konnten, zunehmend die Kräfte. In der letzten Sekunde kullerte der Ball nach einem Gewühl dann zum 1:2 über die Linie. „Die Jungs waren extrem niedergeschlagen. Sie hätten drei Punkte verdient gehabt“, sagte Schramm. „Uns fehlt oft die Cleverness im letzten Drittel. Am Ende sind die Kräfte ausgegangen.“

Trier: Andor Philippi - Hugas Vaitenkovas, Max Bertram, Yoan Fink, Marko Projic, Nils Fuchs, Lenny Fuchsen, Lennox Zehnre, Miguel Pereira da Silva, Abass Nazari (42. Karim El Abdallah), Jona Iram

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für einen Spieler des SV Gonsenheim (56.)

Tore: 1:0 Abass Nazari (15.), 1:1/1:2 unbekannt (55., FE/70.+2)

B-Juniorinnen-Regionalliga: FC Bitburg – 1. FFC Kaiserslautern ⇥abgesagt

Der 1. FFC Kaiserslautern hat das Spiel personell bedingt abgesagt. Die Partie wird aller Voraussicht nach zugunsten des FC Bitburg gewertet.

TuS Issel – Wormatia Worms ⇥5:1 (5:0)

Schon nach wenigen Minuten brachte Thalida Olayo die Moselanerinnen nach einer schönen Kombination in Führung. Bis zur Pause schnürte Olayo einen lupenreinen Hattrick, während auch Zoe Lames und Lotta Kayser zum 5:0-Halbzeitstand trafen. Im zweiten Durchgang ließ es der TuS ruhiger angehen und kassierte durch einen individuellen Fehler noch ein Gegentor. „Insgesamt haben wir es über weite Strecken gut gemacht. Wir haben durch unsere spielerische Leistung wenige Chancen zugelassen“, sagte Trainerin Lea Ehlzenz. „Außerdem haben wir den Ball gut laufen lassen. Einzig unsere Chancenverwertung bleibt ein Thema, an dem wir weiterarbeiten müssen.“ Am Samstag (14 Uhr) gastieren die Isselerinnen nun in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der SG 99 Andernach.

Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt (73. Charlotte Blang), Lovis Klein, Thalida Olayo (32. Norah Graf), Zoe Lames, Mia Marzi, Hanna Mendryscha, Lotta Kayser (55. Nele Wirtz), Freda Stemmann, Lea Hollmann (41. Stella Rünnenburger), Sina Meeth (55. Annika Hower)

Tore: 1:0/2:0/4:0 Thalida Olayo (2./19./29.), 3:0 Zoe Lames (24.), 5:0 Lotta Kayser (38.), 5:1 Olivia Gryschka (70.)

SV Hetzerath – SG Andernach ⇥0:6 (0:3)

Bereits nach sechs Minuten stand es 0:2. Am Ende war der Tabellendritte eine Nummer zu groß für Hetzerath. „Zurzeit sehen wir, dass wir körperlich und spielerisch noch hinterherhinken. Wir wollen versuchen, das in den nächsten Wochen Stück für Stück zu verbessern, um die Spiele enger zu halten. Die Mädels sind sehr lernfähig und ziehen sehr gut mit“, so Trainer Thomas Schäfer.

Hetzerath: Emma Kriegsmann - Franziska Reilich, Elisa Thielges, Lana Schönhofen, Laura Hansen, Maja Walber (41. Valentina Zachara), Nele Schäfer, Florentine Huwer (67. Fida Sadat), Lotta Mertes (41. Amelie Brady), Emma Lehnen, Thialda Pralow (62. Lea Breidbach)

Tore: 0:1 Greta Blumberg (2.), 0:2/0:6 unbekannt (6./59.), 0:3 Mia Simakovic (34.), 0:4 Jana Schilmann (49.), 0:5 Jorinda Vishi (55.)