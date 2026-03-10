Isselerinnen erkämpfen sich zwei Auswärtssiege 

Trotz allen Einsatzes gingen Emma Lehnen (Mitte) und Hetzerath gegen Worms leer aus. – Foto: Sebastian Schwarz

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Dusko Radic. „Unabhängig vom sehr dünnen Kader war uns bewusst, dass uns ein unangenehmes Spiel erwartet“, sagte der Trainer. Die robust auftretenden Gastgeberinnen agierten kompakt und suchten immer wieder den Torabschluss. „Der frühe Gegentreffer durchkreuzte zunächst unseren Plan, selbst früh in Führung zu gehen und mit schnellem Passspiel über die Flügel den Ball in die Box zu bringen. Dadurch entwickelte sich über weite Strecken ein intensiver Schlagabtausch, den wir dank unseres großen Zusammenhalts und einer geschlossenen Mannschaftsleistung für uns entscheiden konnten“, resümierte Radic. Stellvertretend hob der Trainer in seinem Rückblick Olivia Schütze hervor und lobte sie für ihr starkes Spiel. Die talentierte U17-Spielerin Thalida Olayo erzielte das Tor zum 2:4.

A-Junioren-Regionalliga: Spfr. Eisbachtal – Eintracht Trier ⇥0:7 (0:2)

„Über 90 Minuten war das eine sehr seriöse Vorstellung“, zeigte sich U19-Trainer Christian Esch sehr zufrieden nach dem Kantersieg im Westerwald. Der SVE ließ keine einzige Chance des Gegners zu und spielte „sehr erwachsen unseren Stiefel runter“, so Esch.

SVE: Matthias Fettes - Jannik Heinzen (69. Justus Molner), Tom Holstein (64. Noah Dienhart), David Wacht, Nevio Marasa, Dorian Kisoka (77. Leonard Petry), Julian Wingerath, Phil Heck, Ryan Douglas-Lowe (64. Louis Hermann), Maximilian Marx, Till Zimmer (46. Serhii Simshah).

Tore: 0:1 Phil Heck (7.), 0:2 David Wacht (10.), 0:3 Ryan Douglas-Lowe (51.), 0:4 Eigentor Marlon Wilde (67.), 0:5/0:6 Noah Dienhart (70./77.), 0:7 Nevio Marasa (88.)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – 1. FC Kaiserslautern II ⇥1:0 (1:0)

Kingston Brady erzielte nach sieben Minuten das Tor des Tages. Weitere gute Gelegenheiten ließ die Eintracht ungenutzt, während die Pfälzer nur zu einer wirklichen Chance kamen. „Die Mannschaft hat ein wirklich starkes Spiel gezeigt, man hat von Anfang an den absoluten Willen gesehen. Der Sieg war daher absolut verdient“, so Trainer Fabrice Schirra.

SVE: Tobias Zens - Emil Disch (78. Benjamin Kurtovic), Johannes Jantunen, Lui Litzenberger, Moritz Koster, Szymon Siejka (77. Niklas Laudwein), Ben Rommelfangen, Ernald Skuka (62. Jazzy Marjolin), Lias Weiland, Nathan Matondo (78. Nikla Billen), Kingston Brady (56. Sven Colles).

Tor: 1:0 Kingston Brady (7.)

C-Junioren-Regionalliga: SpVgg Trier – TSV Schott Mainz ⇥1:2 (1:1)

Trotz früher Führung reichte es für die Spielvereinigung auch gegen Schott Mainz nicht zum ersten Punktgewinn. Nachdem die Gäste mit einem Schuss aus 20 Metern ausgleichen konnten, fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel der Siegtreffer für die Mainzer. „In diesem Moment hatte man das Gefühl, dass wir im falschen Film sind, denn wir waren über weite Strecken die klar spielbestimmende Mannschaft“, resümierte Trainer Fatih Yilmaz.

SpVgg (Startaufstellung): Andor Philippi - Lasse Apel, Max Bertram, Yoan Fink, Marko Projic, Alexander Weirich, Lenny Fuchsen, Aman Kurtovic, Karim El Abdallah, Denis Borongics, Noahn Candelario.

SV 07 Elversberg – Eintracht Trier ⇥4:3 (1:3)

Nach einer 3:1-Pausenführung und ab der 54. Minute in Überzahl musste sich die Eintracht am Ende dennoch mit 3:4 geschlagen geben. Das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit. „Wir sind auf einen sehr spielstarken Gegner getroffen. Unterm Strich haben wir zwei Gesichter gezeigt“, resümierte Trainer Max Herres. Durch den Platzverweis der Elversberger habe seine Mannschaft „komplett die Linie verloren und den Gegner wieder ins Spielen kommen lassen“.

Eintracht: Tom Schramm - Agon Abdiu (36. Dmytro Halushka), Marwane Mandjekassai, Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet (57. Tim Jakobi), Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti (40. Alexander Damianakis), Luis Schmitt (59. Agit Arslan), Dylan Servais, Henri Thum

Tore: 0:1 Felix Vaudlet (1.), 1:1/2:3/3:3/4:3 unbekannt (9./54./60., FE/70.+3), 1:2 Marwane Mandjekassai (28.), 1:3 Max Musiol (35.)

Bes. Vork.: Rot für Spieler von Elversberg (54.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: SV 07 Elversberg – TuS Issel⇥ 1:2 (1:0)

Nach der Elversberger Führung ließ die Leistung des TuS ein wenig nach. Im zweiten Durchgang steigerte sich die Mannschaft von der Mosel und erzielte nach einer Ecke per Kopf durch Mia Marzi den Ausgleich. Bis zum Ende blieb es ein umkämpftes Spiel, das Lea Hollmann in der Nachspielzeit per Elfmeter für Issel entschied. „Besonders in der zweiten Hälfte konnten wir unsere Leistung im Vergleich zur ersten Halbzeit deutlich steigern“, resümierte das Trainergespann Lea Ehlenz/Louis Kaufmann.

Issel: Narmin Samara - Greta Seithel (35. Freda Stemmann), Lotte Schmitt, Lovis Klein, Zoe Lames, Mia Marzi, Hanna Mendryscha, Lotta Kayser (40. Sina Meeth), Sophia Hansen, Annika Hower (60. Norah Graf), Lea Hollmann.

Tore: 1:0 Katrin Schott (8.), 1:1 Mia Marzi (52.), 1:2 Lea Hollmann (80.+3, FE)

SV Hetzerath – Worm. Worms⇥ 1:7 (1:3)

Stark ersatzgeschwächt trat Hetzerath an, sodass fünf Spielerinnen aus der C-Jugend aushelfen mussten. Trotz des 1:7 sah Trainer Thomas Schäfer „eine ganz gute Leistung“ seiner Mannschaft. „Leider merkten wir, je länger das Spiel andauerte, dass sie uns spielerisch und physisch überlegen waren.“ Emma Lehnen erzielte sogar die zwischenzeitliche Führung für den Aufsteiger.

Hetzerath: Elisa Thielges - Franziska Reilich, Thialda Pralow (70. Isabell Köppchen), Lana Schönhofen, Maja Walber, Ina Willwert, Lena Hahn, Laura Hansen, Lotta Mertes (73. Fida Sadat), Emma Lehnen, Amelie Bardy

Tore: 1:0 Emma Lehnen (12.), 1:1/1:3 Fadile Koca (19./29.), 1:2/1:4 Katharina Stephan (20./51.), 1:5 Mathilda Würz (61.), 1:6 Eigentor (78.), 1:7 Olivia Gryschka (79.)

FC Bitburg – 1. FC Saarbrücken ⇥0:8 (0:3)

„So deutlich, wie es das Ergebnis aussagt, war es nicht“, sagte Trainer Tobias Klink, der auf zahlreiche Spielerinnen verzichten musste. „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Wir sind auf dem richtigen Weg. Dass wir gegen Saarbrücken mit seiner Qualität nicht viel holen werden, war uns bewusst. Aber wir haben gezeigt, dass wir auch größere Teams ärgern können.“

FCB: Maria Steinert - Elena Schneider (54. Finja Densborn), Nora Klerf, Luisa Trappen, Elly Lichter, Emma Reder (72. Emily Schramer), Isabella Salm, Leonie Graf (77. Addisyn Grace Fulk), Emma Antoine, Giovanna Engel , Louisa Schneider (61. Carla Zimmer)

Tore: 0:1 Lara Stadler (15.), 0:2, 0:3 Alina Bentz (36./39.), 0:4 Hafida Younis (51.), 0:5 Lea Becker (59.), 0:6/0:7 Aajayah Smith (61./72.), 0:8 Ida Schneider (79.)