Isseler B-Juniorinnen holen den Pott und freuen sich auf den DFB-Pokal

Im Duell der Regionalligisten war Issel auf der Sportanlage in Asbach im Westerwald, wo am Wochenende die Frauen- und Mädchenfinalpartien des Fußballverbandes Rheinland stattfanden, die bessere Mannschaft und traf sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit jeweils kurz vor Schluss. Die Moselanerinnen fanden besser ins Spiel und hatten bereits nach fünf Minuten die erste große Chance: Der Ball landete vor den Füßen von Thalida Olayo, die allerdings nur den Pfosten traf, ehe Maya Franz im Tor der SG 99 den Ball sicherte. Anschließend verflachte die Partie. Nur einmal, nach etwa einer halben Stunde, kam Andernach gefährlich vor das Tor, der Ball rauschte aber am langen Pfosten vorbei. Besser machte es Emely Schabbach kurz vor dem Pausenpfiff auf der anderen Seite: Sie zog aus rund 20 Metern ab und traf zur Führung des TuS Issel unhaltbar ins Eck (39.). In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Issel hatte mehr vom Spiel, ohne aber wirklich gefährlich zu sein. Erst als Andernach mehr riskierte, boten sich Räume, die das Team aus dem Schweicher Stadtteil zu nutzen wusste. Zunächst scheiterte Anna Koster noch an der Latte. Kurz vor Spielende machte sie es dann aber besser und entschied das Spiel mit einem unhaltbaren Abschluss ins lange Eck (79.).