Issel wacht im Regionalliga-Hit gegen Mainz 05 zu spät auf 

– Foto: Volkhard Patten

Beinahe hätte es gegen den Tabellenvorletzten aus dem Westerwald einen Fehlstart für die Trierer B-Junioren gegeben: Kurz nach der Pause brachte Xhokli Ledion die Gäste in Führung. Erst zehn Minuten vor dem Ende besorgte Kingston Brady den Ausgleich. In der Nachspielzeit bescherte Jazzy Marjolin den Trierern mit seinem Treffer den Sieg.

„Es war kein gutes Spiel von uns“, resümierte Trainer Fabrice Schirra. „Mit Ball hatten wir zu wenig Lösungen, und die nötige Intensität hat uns auch gefehlt. Positiv war sicherlich, dass die Jungs Moral bewiesen und das Spiel trotzdem noch spät gedreht haben.“

Tore: 0:1 Xhokli Ledion (44.), 1:1 Kingston William Brady (70.), 2:1 Jazzy Marjolin (80.+2)

B-Juniorinnen-Regionalliga: TuS Issel – 1. FSV Mainz 05 ⇥1:2 (0:1)

Der Gast aus der Landeshauptstadt machte auf der Schweicher Kunstrasenanlage am Schulzentrum von Beginn an viel Druck und erspielte sich mehrere Chancen. Kurz vor der Pause ging der FSV nach einem Freistoß durch Lién Berg in Führung. Zwar kam Issel nach dem Seitenwechsel deutlich besser ins Spiel und trat insgesamt präsenter auf, zunächst erhöhte Mainz jedoch erneut durch Berg auf 2:0. Trotzdem zeigten die Gastgeberinnen eine gute Reaktion und verkürzten durch Thalida Olayo. In der Schlussphase erspielte sich die Mannschaft des Trainergespanns Lea Ehlenz/Louis Kaufmann mehrere gute Möglichkeiten, der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen.

„Wir haben etwas gebraucht, um in die Partie zu finden, uns im weiteren Verlauf dann aber gesteigert“, resümierten die Trainer. Weiter meinten sie: „Aktuell erreichen wir noch nicht ganz das Niveau von vor der Winterpause, aber wir wollen die nächsten Wochen intensiv nutzen, um an unseren Abläufen zu arbeiten.“

Issel: Narmin Samara - Greta Seithel (68. Sina Meeth), Lotte Schmitt, Lovis Klein, Thalida Olayo, Zoe Lames, Mia Marzi, Hanna Mendryscha, Annika Hower, Emely Schabbach (41. Emma Brazão Cordeiro), Norah Graf.

Tore: 0:1/0:2 Lién Berg (38./49.), 1:2 Thalida Olayo (59.)

Frauen-Rheinlandliga: VfL Trier – SV Rengsdorf⇥ 3:1 (2:1)

VfL Trier: Bianca Reuter - Jule Speckter (85. Lelia Pfeifer), Chiara Herkenhoff, Nina Schönhofen, Leonie Laros (63. Ann-Sofie Dums), Anne Ostermann, Ann-Kathrin Schmidt, Joline Bunse, Franziska Hemgesberg, Maja Fries (83. Annalea Smykaj), Adele Beierlein (63. Adele Monzert).

Tore: 1:0/3:1 Franziska Hemgesberg (14./51.), 2:0 Nina Schönhofen (40.), 2:1 Jenna Müller (42.)