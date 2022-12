Issel unterliegt dem 1. FC Köln hauchdünn Mit der letzten Aktion mussten sich die Isseler B-Juniorinnen nach einem kämpferischen Auftritt im Bundesliga-Auswärtsmatch dem Nachwuchs des 1. FC Köln geschlagen geben.

Dabei setzten die Moselanerinnen von Beginn an die Vorgaben des Trainerteams Stephan Hartstein/Alina Knobloch gut um und ließen den Gastgeberinnen kaum Räume zur Entfaltung.

In einer starken ersten Hälfte setzte der TuS selbst immer wieder Nadelstiche. Sara Weber hatte dabei sogar die Chance zur Gästeführung, stand beim Abschluss jedoch im Abseits. Darüber hinaus wurde Emily Czerny in letzter Sekunde mit hartem Körpereinsatz gestört. Ein Elfmeterpfiff wäre an dieser Stelle aus Isseler Sicht nicht ungerechtfertigt gewesen, blieb jedoch aus. Der FC kam hingegen nur zu Abschlüssen außerhalb des Strafraums.

Nach dem Seitenwechsel hatte Anna Koster die nächste Isseler Chance, ihr Schuss ging jedoch am Tor vorbei. Im Anschluss daran erhöhte Köln den Druck, womit Issel zunehmend defensiv gefordert wurde. In der letzten Minute wurde dann die einzige Unachtsamkeit des TuS bestraft: Emma Lattus eroberte den Ball, umkurvte Joy Jung im Isseler Tor und schob zum 1:0-Siegtreffer für den FC ein.