Issel und der perfekte Matchplan Frauenfußball-Regionalliga: Moselanerinnen feiern in Rheinhessen einen 10:0-Kantersieg.

„Der Matchplan ist total aufgegangen“, berichtete Trainer Stefan Zimmer. „Wir haben unser Heil in der gnadenlosen Offensive gesucht, sind sofort angelaufen und haben den Gegner zu Fehlern gezwungen.“ Ober-Olm selbst kam im gesamten Spielverlauf nur zu zwei Torchancen. „Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient. Das war wirklich eine bravouröse Leistung mit geilem Fußball“, freute sich der Trainer, der nun hofft, am kommenden Sonntag, 15 Uhr, im abschließenden Topspiel daheim gegen den Tabellenführer SV 07 Elversberg zumindest auf vier der acht Spielerinnen, die in Ober Olm ausgefallen waren, wieder zurückgreifen zu können.

TuS Issel: Dana Gotthard (79. Lea Pelzer) – Maja Zimmer, Selina Eiden, Lara Ballmann (53. Nina Erdmann), Nele Waldeier, Finja Schultze, Julia Oberhausen, Lea Scherer, Alina Knobloch (53. Karen Reiter), Anna Blesius, Katharina Mey.