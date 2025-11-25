Issel und das „extrem bittere Spiel“ in Andernach 

Obwohl der TuS Issel in Andernach über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft war, musste sich das Team am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Während der TuS einige Male an der gegnerischen Torhüterin scheiterte und nur durch Finja Schultze zum zwischenzeitlichen 1:1 traf, verwerteten die Gastgeberinnen ihre einzigen beiden Chancen. „Das war extrem bitter, da wir überlegen waren und generell die bessere Mannschaft sind“, ärgerte sich Trainer Dusko Radic. „Rückblickend muss man sagen, dass das Schneechaos den Andernacherinnen in die Karten gespielt hat. Wahrscheinlich hätte die zweite Halbzeit gar nicht gespielt werden dürfen“, sagte Radic, fügte aber ehrlich hinzu: „Wenn wir gewinnen, beschweren wir uns auch nicht.“ Abschließend lobte der Trainer die Leistung seiner gesamten Mannschaft gegen aggressiv auftretende Bäckermädchen.

B-Juniorinnen-Regionalliga: Wormatia Worms – FC Bitburg ⇥4:0 (3:0)

Während die Spiele des TuS Issel und des SV Hetzerath der Witterung zum Opfer gefallen waren, musste sich der FC Bitburg zum Hinrundenabschluss mit 0:4 beim Abstiegsmitkonkurrenten Wormatia Worms geschlagen geben. Dabei war die Partie schon zur Pause vorentschieden. Katharina Stephan hatte die Rheinhessinnen mit einem Doppelpack in Führung gebracht, Mona Seifert erhöhte nach etwas mehr als einer halben Stunde gar auf 3:0. Nach der Hinrunde haben die Bitburgerinnen fünf Punkte Rückstand auf den rettenden neunten Platz.

FCB: Maria Steinert - Emma Schneider, Ida Heinisch, Luisa Trappen, Elly Lichter, Emma Reder, Isabella Salm (63. Addisyn Fulk), Leonie Graf, Emma Antoine, Giovanna Engel, Louisa Schneider (60. Emily Schramer).

Tore: 1:0/2:0 Katharina Stephan (13./26.), 3:0 Mona Lou Seifert (32.), 4:0 Olivia Gryschka (59.)

C-Junioren-Regionalliga: Ludwigshafener SC – SpVgg 1958 Trier ⇥7:0 (3:0)

Angesichts personeller Probleme hatte die Spielvereinigung um eine Verlegung gebeten, diese wurde jedoch abgelehnt. So reiste die Mannschaft von Trainer Fatih Yilmaz mit mehreren Spielern aus der U14 in die Anilinstadt. Von den sieben Gegentoren fielen drei nach Ecken und zwei nach Freistößen. „Das ist besonders ärgerlich, da wir in diesen Phasen gut im Spiel waren und uns durch vermeidbare Standardsituationen selbst geschwächt haben. Das Endergebnis spiegelt den tatsächlichen Spielverlauf nur bedingt wider“, resümierte Yilmaz, der betonte, „dass wir unser Augenmerk verstärkt auf die Verteidigung von Standards legen werden. Zudem blicken wir optimistisch auf die Rückrunde: Mit einigen Neuzugängen werden wir personell breiter und qualitativ stärker aufgestellt sein.“

SpVgg Trier: Andor Philippi - Lasse Apel, Max Bertram, Marko Projic, Lenny Fuchsen (36. Hannes Framing), Lennox Zehren, Miguel Pereira da Silva (52. Hugas Vaitenkovas), Abass Nazari, Jona Iram (24. Nils Fuchs), Luca Leisen (36. Karim El Abdallah), Ayodeji Akinyemi (36. Klejdi Kuci).

Tore: 1:0/2:0/3:0/4:0/5:0/6:0/7:0 unbekannt (20./31./35./47./53./60./62.)