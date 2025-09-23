Issel trotzt Mainz 05 ein Unentschieden ab 

Emely Schabbach brachte Issel nach einem Tiefenpass von Alina Knobloch früh in Führung. „Wir haben sehr gut angefangen, Druck aufgebaut und den Gegner zu Fehlern gezwungen“, lobte Trainer Dusko Radic. Nach der Pause drehte Mainz das Spiel, doch Issel blieb dran. Torhüterin Sophie Olinger glänzte mit „überragenden Paraden“ (Radic). Kurz vor Schluss sorgte erneut Schabbach nach Vorarbeit von Anne Blesius und Flanke von Julia Oberhausen für das 2.2. „Ein Sieg wäre drin gewesen, aber wir sind zufrieden mit dem Punkt gegen starke Mainzer“, bilanzierte Radic.

A-Junioren-Regionalliga: TSV Gau-Odernheim – Eintracht Trier⇥ 2:0 (1:0)

„Wir haben eine Ergebniskrise. Mit der Leistung bin ich aber eigentlich nicht unzufrieden“, sagte Trainer Christian Esch nach dem 0:2 in Gau-Odernheim. Auf dem kleinen und „grenzwertig zu bespielenden Platz“ war es für die Eintracht schwierig, ihr Positionsspiel aufzuziehen. Mit ihrer ersten Chance gingen die Gastgeber in Führung. „Das haben wir nicht gut verteidigt“, so der Trainer. Im zweiten Durchgang ließ Trier zwei klare Chancen ungenutzt und kassierte in der Schlussphase noch ein Kontertor. „Uns fehlt aktuell ein Vollstrecker, damit wir uns für den hohen Aufwand belohnen“, betont Esch.

SVE: Matthias Fettes - Jannik Heinzen, Maximilian Schneider, David Wacht, Dorian Kisoka (66. Ryan Douglas-Lowe), Noah Dienhart (66. Iason Papadopoulos), Julian Wingerath (76. Leonard Yushkevich), Phil Heck (66. Louis Hermann), Leonard Petry, Maximilian Marx, Till Zimmer (46. Nazar Ilienko)

Tore: 1:0 Adrian Galka (33.), 2:0 Vincent Minh-An Pott (83.)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – JFV Wolfstein/Sieg ⇥5:0 (2:0)

„Das war ein in jeder Phase kontrollierter Auftritt“, lobte Trainer Ramon Stief nach dem 5:0-Erfolg. Schon im ersten Durchgang sorgten Jazzy Marjolin (19.) und Lias Weiland (35.) für eine beruhigende Führung. Auch nach der Pause behielten die Moselstädter die Kontrolle. Sven Colles erhöhte per Doppelpack (64./77.), dazwischen traf Nathan Matondo (74.). „Die Mannschaft hat das Spiel wie ein Topteam zu Ende gebracht – ohne große Höhen und Tiefen“, lobte Stief.

SVE: Sebastian Sobolak - Leon Follmann, Moritz Koster, Lui Litzenberger, Szymon Siejka (45. Christopher Felten), Ben Rommelfangen (78. Niklas Laudwein), Ilyas Yavuz (53. Nikla Billen), Lias Weiland, Jazzy Marjolin (61. Benjamin Kurtovic), Nathan Matondo, Kilian Guezodje (48. Sven Colles)

Tore: 1:0 Jazzy Marjolin (19.), 2:0 Lias Weiland (35.), 3:0/5:0 Sven Colles (64./77.), 4:0 Nathan Matondo (74.)

C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – FC Homburg ⇥1:3 (1:1)

Auch nach dem Heimspiel gegen den FC Homburg warten die C-Junioren von Eintracht Trier weiter auf die ersten Punkte. Beim 1:3 traf lediglich Natan Zieba zum zwischenzeitlichen Ausgleich. „Die aktuelle Situation ist herausfordernd. Wir sind mit den bisherigen Ergebnissen nicht zufrieden“, weiß Trainer Max Herres. Besonders die Ausfälle in der Offensive machten sich bemerkbar. „Oft sind wir aber auch selbst schuld, weil individuelle Fehler zu Gegentoren führen.“

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka, Agon Abdiu, Marwane Mandjekassai, Natan Zieba (55. Lennis Weiland), Max Musiol, Felix Vaudlet, Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti, Dylan Servais, Tim Jakobi (35. Alexander Damianakis)

Tore: 0:1 Eigentor Max Musiol (11.), 1:1 Natan Zieba (30.), 1:2 Alan Boer (41.), 1:3 Obayada Yakob Sennad (52.)

SpVgg Trier – Mainz 05⇥ 0:6 (0:3)

„Wir hatten einen klaren Plan, aber die ersten beiden Tore dürfen so nicht fallen“, ärgerte sich Schramm. Nach dem Seitenwechsel trat die SpVgg mutiger auf, verteidigte konzentrierter und kam selbst zu Abschlüssen. „In der zweiten Halbzeit haben wir bewusst mehr Mut mit dem Ball eingefordert – und hatten dann eine super Passage“, lobte der Trainer. Doch in der Schlussphase schwanden die Kräfte. „Da fehlen uns die Körner, aber auch die mentale Stärke“, resümierte der Coach.

SpVgg Trier: Andor Philippi - Max Bertram, Yoan Fink, Marko Projic, Nils Fuchs, Lenny Fuchsen, Lennox Zehren, Miguel Pereira da Silva, Abass Nazari (58. Hugas Vaitenkovas), Karim El Abdallah (54. Klejdi Kuci), Jona Iram (63. Philip Süssmann)

Tore: 0:1/0:2/0:3/0:4/0:5/0:6 unbekannt (3./21./26./65./68./70.+2, FE)

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Spieler des 1. FSV Mainz 05 (69.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: SV Kottweiler-Schwanden – TuS Issel ⇥0:0

Das torlose Remis war der erste Punktverlust fürs Team des Trainergespanns Louis Kaufmann und Lea Ehlenz, die aufgrund einiger Ausfälle nur zwei Ersatzspielerinnen zur Verfügung hatten. „Es war ein sehr umkämpftes Spiel“, resümierte Ehlenz. „Positiv bleibt, dass wir uns einige spielerisch gute Kombinationen erarbeitet haben. Jetzt gilt es, unsere Chancen konsequenter zu verwerten.“

Issel: Narmin Samara, Greta Seithel, Lovis Klein, Thalida Olayo (75. Nele Wirtz), Mia Marzi, Freda Stemmann, Hanna Mendryscha, Lotta Kayser, Norah Graf (52. Annika Hower), Lea Hollmann, Sina Meeth

1.FSV Mainz 05 – FC Bitburg ⇥7:0 (1:0)

„Wir haben es Mainz nicht leicht gemacht und standen kompakt“, sagte Co-Trainer Tobias Klink. „Nach der Pause sind wir aber durch Verletzungen zurückgefallen und haben auch mit dem Fußballspielen aufgehört, sodass der Gegner mit frischem Personal nachlegen konnte“, resümierte Klink. Bitburg ließ seine Chancen ungenutzt, sodass das „Ergebnis in Ordnung, aber dennoch ein bis zwei Tore zu hoch“ ausfiel.

FCB: Maria Steinert - Emma Schneider, Elena Schneider (69. Finja Densborn/72. Addisyn Fulk), Ida Heinisch (60. Elly Lichter), Nora Klerf, Luisa Trappen, Isabella Salm, Giovanna Engel, Louisa Schneider, Emily Schramer

Tore: 1:0/3:0/4:0/7:0 Leni Ohler (15./52./53./77.), 2:0/6:0 Lien Berg (47./73.), 5:0 Mobina Ahmadi (71.)

1. FC Saarbrücken – SV Hetzerath ⇥4:0 (3:0)

Gegen starke Saarbrücker hielt Hetzerath das Ergebnis im Rahmen. Zwar war die Partie zur Pause mit 3:0 bereits entschieden, erst kurz vor Schluss kam der FCS aber zum vierten Tor. Die Elf der Trainer Thomas Schäfer und Oliver Schönhofen konnte mit dem Ergebnis leben. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Einstellung und Intensität haben gestimmt. Ich bin mir sicher, wenn wir weiterhin lernwillig bleiben und die richtige Einstellung haben, werden wir auch belohnt“, meinte Schäfer.

Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich, Elisa Thielges (78. Emma Kriegsmann), Mila Leyendecker, Lana Schönhofen, Laura Hansen, Maja Walber, Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes (78. Fida Sadat), Lena Hahn (76. Lea Breidbach) / Tore: 1:0/2:0/4:0 unbek. (18./22./79.), 3:0 Hafida Younes (34.)