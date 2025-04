Issel siegt klar – was den Trainer dennoch stört

Trotz des deutlichen Sieges über die Saarländerinnen ärgerte sich Stefan Zimmer etwas: Das Gegentor kurz vor Schluss hätte für die Isselerinnen gegen das Tabellenschlusslicht nicht sein müssen. „Dirmingen war überhaupt nur einmal in der Nähe unseres Sechzehners“, berichtete der TuS-Trainer. Mit der ersten Halbzeit war Zimmer dabei trotz des frühen Eigentores zum 1:0 aus Isseler Sicht nicht zufrieden: „Wir hatten viele Fehlpässe und haben es nicht clever zu Ende gespielt.“ Im zweiten Durchgang steigerte sich Issel. Neben den Toren von Finja Schultze, Emily Alten und Savina Festa traf Lea Scherer noch zwei Mal die Latte. „Letztlich hätte Dirmingen zehn Stück kassieren können. Aber wir wollen nicht in Schönheit sterben und sind jetzt optimistisch für die letzten Spiele. Am Ende sind wir zufrieden mit dem Ergebnis und können erleichtert sein“, resümierte Issels Coach.

Hier geht's zur Bildergalerie

A-Junioren-Regionalliga: Spfr. Eisbachtal – Eintracht Trier ⇥0:5 (0:2)

Mit dem klaren 5:0-Erfolg im Westerwald bleiben die Trierer in der Erfolgsspur. Der Grund dafür ist aus Sicht von Trainer Christian Esch einfach: „Es schaffen sehr viele Spieler, am Spieltag ihre bestmögliche Leistung abzurufen.“ Aus den beiden ersten Ecken des Gegners machte der SVE prompt zwei schöne Kontertore über Dion Morina. Zeitweise ließ sich die Eintracht von der Hektik der Eisbachtaler, die für die Gastgeber kurz vor der Pause auch zu einer Gelb-Roten Karte führte, anstecken. Im zweiten Durchgang sorgte Morina mit zwei weiteren Toren für die Vorentscheidung. „Dass er vier Tore macht, ist schön, aber als unser Zielspieler erwarten wir das auch von ihm“, sagte Esch, der sich auch noch über das 5:0 von David Wacht freuen konnte. „Trotz der Höhe hat die Mannschaft weiter zielstrebig gespielt. Wir können uns momentan immer auf unser Gegenpressing verlassen. Am Ende konnten somit auch alle Spieler Wettkampfpraxis sammeln.“

SVE: Lennard Kieren - Jannik Heinzen, Paul Reh, David Wacht, Leonard Petry (67. Noah Dienhart), Dion Morina (67. Bastian Süß), Inza Yere (69. Julian Wingerath), Illia Kushnarenko (69. Leonard Yushkevich), Dorian Kisoka, Maximilian Marx, Lukas-Orlando Steines

Tore: 0:1/0:2/0:3/0:4 Dion Morina (3./10./46., FE/49.), 0:5 David Wacht (67.)

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Spieler der Spfr. Eisbachtal (43.)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – JFG Schaumberg-Prims ⇥1:1 (0:0)

Beim 1:1 gegen Schaumberg-Prims hat die U17 der Eintracht zum ersten Mal in dieser Saison zu Hause Punkte liegen gelassen. Dabei hatte der SVE bereits nach einer Minute durch Ryan Douglas-Lowe die große Chance, in Führung zu gehen. „Wenn der Ball reingeht, wäre vieles leichter geworden“, trauerte Trainer Markus Schottes nicht nur dieser Möglichkeit hinterher, sondern auch weiteren guten Gelegenheiten von Nevio Marasa und Lias Weiland. „Es war ein Spiel auf ein Tor, in dem wir aber die Präzision haben vermissen lassen und im letzten Drittel viele schlechte Entscheidungen getroffen haben“, sagte der Trainer. Einen Fehler im Spielaufbau nutzten die Gäste nach der Pause mit ihrem einzigen Schuss auf das Tor zur Führung. Mit der Brechstange versuchte die Eintracht, noch zum Ausgleich zu kommen, hatte zwischenzeitlich sechs Stürmer auf dem Feld. Nach Vorarbeit von Serhii Simshah gelang Nazar Ilienko das 1:1. „Ich hatte die Hoffnung, dass wir es noch komplett drehen. Aber wir hatten kaum noch Struktur im Spiel. Wir sind nicht an unsere beste Leistung rangekommen. Deswegen ist das Ergebnis enttäuschend“, so Schottes.

SVE: Lean Trampert - Tom Holstein (57. Iason Papadopoulos), Maximilian Schneider, Serhii Simshah, Till Zimmer (62. Nazar Ilienko), Nevio Marasa (66. Athanasios Krallis), Lias Weiland, Phil Heck, Nathan Matondo, Ryan Douglas-Lowe, Justus Molner

Tore: 0:1 Noah Scholl (54.), 1:1 Nazar Ilienko (68.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: Meisterrunde: SC Bad Neuenahr – TuS Issel ⇥2:7 (1:2)

Mit einem Kantersieg haben sich die Isseler B-Juniorinnen nicht nur am Kontrahenten der Tabelle vorbeigeschoben, sondern auch den zweiten Platz erobert. Schon nach zwei Minuten brachte Lea Hollmann den TuS in Führung. Bis zur Pause blieb die Partie mit einem 2:1 aus Isseler Sicht offen. Nach dem Seitenwechsel brachte der TuS das Spiel dann aber schnell endgültig in seine Richtung und fuhr auch durch einen Dreierpack von Emely Schabbach am Ende den ungefährdeten Sieg nach Hause. „Das war eine super Mannschaftsleistung, sowohl von der Startelf als auch von allen Einwechselspielerinnen. Im zweiten Durchgang war unsere Chancenverwertung dann auch deutlich besser“, freute sich das Trainergespann Alina Knobloch und Louis Kaufmann üder den Sieg.

Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt, Anna Koster, Lovis Klein, Zoe Lames (55. Hannah Mendryscha), Annika Hower (50. Norah Graf), Mia Marzi (55. Lotta Kayser), Emely Schabbach, Olivia Schütze, Raquel Pereira (50. Lilli Behr), Lea Hollmann

Tore: 0:1/1:6 Lea Hollmann (2./71.), 0:2 Anna Koster (28.), 1:2 Maya Mensing (29.), 1:3 Lotte Schmitt (43.), 1:4/1:5/2:7 Emely Schabbach (53./69./78.), 2:6 Veronika Bitzen (75.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: Abstiegsrunde: SV Wienau – FC Bitburg ⇥4:1 (1:0)

Nach dem 0:1-Rückstand zur Pause hatten sich die Bitburgerinnen für den zweiten Durchgang noch einmal einiges vorgenommen, mit dem 0:2 eine Viertelstunde vor dem Ende fiel jedoch die Vorentscheidung zugunsten der Westerwälderinnen. Das Tor von Anna Peters zum zwischenzeitlichen 1:3 kam zu spät.

FCB: Maria Steinert - Elly Lichter, Ida Heinisch, Yasmin Schomer, Nadine Nosbüsch, Anna Kömen, Anna Peters, Luisa Trappen, Isabella Salm, Finja Densborn (72. Mara Görgen), Melena Trappen

Tore: 1:0 Maja Baranowsky (27.), 2:0 Charlotte Schneider (66.), 3:0/4:1 Lena Lierath (75./80.), 3:1 Anna Peters (78.)