 2026-08-11T08:43:49.129Z

Querpass

Issel ist bereit für den DFB-Pokal

Im ersten Supercup des Fußballverbandes Rheinland besiegte der TuS Issel den Rheinlandmeister TuS Fortuna Saarburg deutlich. Nun wartet das DFB-Pokal-Play-off beim Karlsruher SC. Trainer Zimmer gibt sich selbstbewusst.

von Philipp Schabo · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser
Die Fußballerinnen des TuS Issel feiern im Lotto-Supercup einen 6:1-Erfolg beim Rheinlandmeister TuS Fortuna Saarburg.
Die Fußballerinnen des TuS Issel feiern im Lotto-Supercup einen 6:1-Erfolg beim Rheinlandmeister TuS Fortuna Saarburg. – Foto: FV Rheinland

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Auf in den DFB-Pokal: Durch den Rheinlandpokalsieg in der vergangenen Saison haben sich die Fußballerinnen des TuS Issel für die Play-offs des nationalen Cup-Wettbewerbs qualifiziert. Hier tritt das Team von Stefan Zimmer, der nach einem Jahr Pause auf die Trainerbank der Moselanerinnen zurückgekehrt ist, am Sonntag (17 Uhr, Badenia-Stadion) beim Karlsruher SC an. Damit kommt es zu einem Duell zwischen zwei Regionalligisten. Während die Gastgeberinnen in der Süd-Staffel um Punkte kämpfen, ist der TuS im Südwesten angesiedelt.