Issel ist bereit für den DFB-Pokal

In der Saison 2024/25 stand Issel zum bislang letzten Mal im DFB-Pokal, als es ein 1:3 gegen Fortuna Köln gab. Seinerzeit ging Zimmer in seine zunächst letzte Saison beim TuS, ehe er nun wieder zurückgekehrt ist. Sein Comeback begründet der Nachfolger von Dusko Radic so: „Der Verein hatte zwei, drei Trainerkandidaten. Im April habe ich gesagt bekommen: ‚Es gibt einen Plan B: Der wird dir nicht gefallen, denn der heißt Stefan Zimmer.‘ Ich war der Meinung, einer der Kandidaten wird es machen. Dem war nicht so und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich wieder Trainer werden soll. Es war auf jeden Fall nicht geplant von mir.“