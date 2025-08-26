Issel gibt sich bei Aufsteiger Hetzerath keine Blöße

Bis zum ersten Gegentreffer in der 13. Minute war es dabei „eine durchaus ausgeglichene Partie“, so Trainer Dusko Radic. Sowohl das Elversberger 1:0 durch Rachel Kirps als auch das 2:0 durch Ina Keller seien dabei äußerst unglücklich aus Isseler Sicht gefallen: „Ab diesem Zeitpunkt war es dann schwer, den Rückstand gegen eine spielstarke Mannschaft aufzuholen.“ Mit der Führung im Rücken ließ Elversberg den Ball gut laufen und baute seinen Vorsprung weiter aus. Der Treffer von Emily Alten war am Ende für den TuS nur noch Ergebniskosmetik. „Wir hatten erst kurz vor Schluss das nötige Selbstvertrauen, um aufzudrehen. Weitere gute Chancen haben wir liegen lassen. Alles in allem ist es eine verdiente Niederlage, allerdings keinesfalls in dieser Höhe“, resümierte Radic.

A-Junioren-Regionalliga: SG 99 Andernach – Eintracht Trier ⇥0:6 (0:4)

Bereits am Donnerstag traf die U19 von Eintracht Trier auf die SG 99 Andernach. Schon nach weniger als einer Viertelstunde brachte Bastian Süß den SVE mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung. Bis zur Pause stellten David Wacht und Julian Wingerath auf 4:0, Inza Yere und Till Zimmer machten im zweiten Durchgang das halbe Dutzend voll.

SVE: Matthias Fettes - Jannik Heinzen, Maximilian Schneider, David Wacht (71. Louis Hermann), Bastian Süß (71. Justus Molner), Julian Wingerath (46. Tom Holstein), Noah Dienhart (46. Inza Yere), Phil Heck, Ryan Douglas-Lowe (60. Nevio Marasa), Maximilian Marx, Till Zimmer.

Tore: 0:1/0:2 Bastian Süß (4./13.), 0:3 David Wacht (29.), 0:4 Julian Wingerath (34.), 0:5 Inza Yere (59.), 0:6 Till Zimmer (75.)

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – TSV Schott Mainz ⇥2:1 (0:1)

Ensar Oeztuerk brachte die Gäste aus der Landeshauptstadt kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang liefen die Moselaner beherzt an und kamen durch Lias Weiland in der 54. Minute zum Ausgleich. Eine Viertelstunde vor dem Ende war es dann Nathan Matondo, der das Spiel komplett auf die Seite der Trierer zog und den 2:1-Siegtreffer erzielte.

SVE: Tobias Zens, Leon Follmann, Johannes Jantunen (80.+2 Lutz Hasenbeck), Lui Litzenberger, Szymon Siejka, Ben Rommelfangen (70. Kilian Guezodje), Lias Weiland, Sven Colles (76. Christopher Felten), Nathan Matondo (79. Niklas Laudwein), Moritz Koster, Nikla Billen (41. Jazzy Marjolin).

Tore: 0:1 Ensar Oeztuerk (35.), 1:1 Lias Weiland (54.), 2:1 Nathan Matondo (67.)

C-Junioren-Regionalliga: SpVgg Trier – Ludwigshafener SC ⇥1:3 (1:0)

Der Aufsteiger aus dem Trierer Süden konnte das höhere Tempo von Beginn an mitgehen. Nach einem Eckball gingen die Gastgeber nicht unverdient in Führung. „Es war ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und eine super erste Halbzeit von uns“, resümierte Trainer Pascal Schramm. Dann verpasste die Spielvereinigung jedoch eine hochkarätige Chance zum vielleicht vorentscheidenden 2:0. „Das war der erste Knackpunkt“, sagte Schramm. Das 1:1 sei „der Genickbruch“ gewesen. „Dann waren die Köpfe nicht mehr frei und beim Gegner kam richtig Stimmung auf.“ Durch einen Elfmeter ging Ludwigshafen in Führung und legte noch das 3:1 nach. „Wir haben nicht mehr in unser Spiel gefunden. Mit der Leistung können wir grundsätzlich aber zufrieden sein und wollen daran anknüpfen“, resümierte Schramm.

SpVgg Trier: Andor Philippi - Max Bertram, Noah Billen, Yoan Fink, Nils Fuchs, Lenny Fuchsen (50. Marko Projic), Lennox Zehren, Miguel Pereira da Silva, Abass Nazari (50. Kleijdi Kuci), Karim El Abdallah, Jona Iram (60. Hugas Vaitenkovas).

Tore: 1:0 Lenny Fuchsen (14.), 1:1 Eymen Öksüz (44.) 1:2 Aisa Alagi (60., FE), 1:3 Jannik König (63.)

1. FC Saarbrücken – Eintracht Trier⇥ 5:2 (3:1)

Gegen den starken FC Saarbrücken traf Felix Vaudlet bereits nach acht Minuten, der FCS drehte das Spiel aber schon bis zur Halbzeitpause zum 3:1. „Wir sind sehr gut gestartet und auch verdient in Führung gegangen, lassen dann aber das 2:0 liegen und gehen nach zwei individuellen Fehlern, die uns so einfach nicht passieren dürfen, anstelle von 1:1 mit 1:3 in die Halbzeit“, meinte Trainer Max Herres. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber mit dem vierten und fünften Treffer alles klar, ehe Luis Schmitt den 2:5-Endstand aus Sicht der Trierer herstellte. „Unterm Strich geht der Sieg für einen sehr spielstarken Gegner in Ordnung“, sagte Herres.

SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka, Marwane Mandjekassai, Natan Zieba (52. Dave Akongha), Max Musiol, Felix Vaudlet, Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti (35. Agon Abdiu), Luis Schmitt, Dylas Servais, Henri Thum (46. Tim Jakobi)

Tore: 0:1 Felix Vaudlet (8.), 1:1/2:1/3:1/4:1/5:1 unbekannt (25./26./35./42./53.), 5:2 Luis Schmitt (67.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: SV Hetzerath – TuS Issel ⇥0:7 (0:4)

Im ersten Saisonspiel bei Aufsteiger SV Hetzerath ist der TuS Issel seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Schon zur Pause lagen die Gäste mit 4:0 in Führung. Danach erhöhte Sina Meeth mit einem schönen Distanzschuss, ehe Schmitt mit ihren Treffern drei und vier für den Endstand sorgte. „Insgesamt konnten wir einige Trainingsinhalte erfolgreich umsetzen. Trotz des deutlichen Ergebnisses können wir uns in der Art, wie wir unsere Chancen herausgespielt haben, aber noch verbessern. Im Großen und Ganzen haben wir es gut gemacht, dennoch bleibt weiterhin Raum für Entwicklung“, resümierte TuS-Trainerin Lea Ehlenz.

SV Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich, Lea Breidbach, Mila Leyendecker, Lana Schönhofen, Maja Walber (30. Isabell Köppchen), Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes, Emma Kriegsmann (55. Emma Lehnen), Elisa Thielges (50. Laura Hansen)

TuS Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt (56. Freda Stemmann), Lovis Klein, Thalida Olayo, Zoe Lames (41. Greta Seithel), Annika Hower, Mia Marzi (41. Nele Wirtz), Hanna Mendryscha, Lotta Kayser, Lea Hollmann (56. Stella Rünnenburger), Sina Meeth (56. Norah Graf)

Tore: 0:1 Lea Hollmann (8., FE), 0:2 Lotta Kayser (18.), 0:3/0:4/0:6/0:7 Lotte Schmitt (21./26./43./44.), 0:5 Sina Meeth (40.)

FC Bitburg – SG 99 Andernach ⇥0:3 (0:1)

Keine Punkte gab es zum Auftakt für den FC Bitburg. Kurz vor der Pause brachte Jorina Vishi die Andernacherinnen mit 1:0 in Führung. Kämpferisch hielt die neuformierte Bitburger U17 gut dagegen, musste sich am Ende den spielstärkeren Andernacherinnen aber mit 0:3 geschlagen geben. Am Mittwoch (19 Uhr, Udelfangen) geht es für die Bierstädterinnen schon im Rheinlandpokal gegen den SV Sirzenich weiter.

FCB: Maria Steinert - Emma Schneider, Elena Schneider, Ida Heinisch (38. Elly Lichter), Nora Klerf, Luisa Trappen (75. Arabella Mehan), Isabella Salm, Leonie Graf, Emma Antonie, Giovanna Engel, Louisa Schneider (68. Emily Schramer).

Tore: 0:1/0:3 Jorina Vishi (37./70.), 0:2 unbekannt (48.)