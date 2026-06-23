Issa Yaeesh verstärkt den SV Kralenriede

Der SV Kralenriede hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom HSV Hankensbüttel wechselt Issa Yaeesh zum Kreisligisten.
Der 24-Jährige ist 1,84 Meter groß und flexibel einsetzbar. Nach Angaben des Vereins kann Yaeesh sowohl als Außenverteidiger als auch im zentralen Mittelfeld spielen. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er beim HSV Hankensbüttel, ehe er in den vergangenen Jahren eine längere Pause vom aktiven Fußball einlegte.
Nach zwei Jahren mit wenigen Einsätzen in der Bezirksliga für Rot-Weiß Braunschweig und Hankensbüttel soll es nun in der Kreisliga wieder rund gehen.
Nun möchte der Neuzugang beim SV Kralenriede einen Neustart wagen. Der Verein beschreibt Yaeesh als spielintelligenten Akteur mit „starkem Stellungsspiel und Ruhe am Ball“. Darüber hinaus bringe er „eine saubere Spieleröffnung, eine hohe Laufbereitschaft und eine positive Ausstrahlung mit, die jeder Mannschaft guttut“.
Die Verantwortlichen freuen sich über die Verpflichtung des vielseitigen Spielers. In der Vereinsmitteilung heißt es: „Wir freuen uns riesig, dass Issa sich für den SV Kralenriede entschieden hat.“ Zudem ist der Verein überzeugt, dass Yaeesh „mit seiner Einstellung und seinem Ehrgeiz unserem Team sowohl auf als auch neben dem Platz weiterhelfen wird“.