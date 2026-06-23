Issa Yaeesh verstärkt den SV Kralenriede

– Foto: Friedhelm Brauner

Der SV Kralenriede hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom HSV Hankensbüttel wechselt Issa Yaeesh zum Kreisligisten.

Der 24-Jährige ist 1,84 Meter groß und flexibel einsetzbar. Nach Angaben des Vereins kann Yaeesh sowohl als Außenverteidiger als auch im zentralen Mittelfeld spielen. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er beim HSV Hankensbüttel, ehe er in den vergangenen Jahren eine längere Pause vom aktiven Fußball einlegte.

Nach zwei Jahren mit wenigen Einsätzen in der Bezirksliga für Rot-Weiß Braunschweig und Hankensbüttel soll es nun in der Kreisliga wieder rund gehen.