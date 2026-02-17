Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
ISOTEC ZIEGLER Megaevent – Die zweite Runde!
von Volker Wegst · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser
Nach dem riesigen Erfolg im vergangenen Jahr geht das ISOTEC ZIEGLER Megaevent in die zweite Runde!
Auch dieses Mal wird auf Airpitches gespielt – für maximale Spielzeit, Action und Spaß. Mit dabei sind Teams der G-, F- und E‑Jugend.
Freut euch auf schnelle Spiele, eine tolle Atmosphäre und ein Fußballerlebnis, das den Kindern lange in Erinnerung bleibt!
Anmeldung über den QR- Code auf dem Flyer oder den Link