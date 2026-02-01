ISOTEC ZIEGLER Megaevent – Die zweite Runde!

Nach dem riesigen Erfolg im vergangenen Jahr geht das ISOTEC ZIEGLER Megaevent in die zweite Runde!

Auch dieses Mal wird auf Airpitches gespielt – für maximale Spielzeit, Action und Spaß.

Mit dabei sind Teams der G-, F- und E‑Jugend.

Freut euch auf schnelle Spiele, eine tolle Atmosphäre und ein Fußballerlebnis, das den Kindern lange in Erinnerung bleibt!