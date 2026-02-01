ISOTEC ZIEGLER Megaevent – Die zweite Runde!
Nach dem riesigen Erfolg im vergangenen Jahr geht das ISOTEC ZIEGLER Megaevent in die zweite Runde!
Auch dieses Mal wird auf Airpitches gespielt – für maximale Spielzeit, Action und Spaß.
Mit dabei sind Teams der G-, F- und E‑Jugend.
Freut euch auf schnelle Spiele, eine tolle Atmosphäre und ein Fußballerlebnis, das den Kindern lange in Erinnerung bleibt!
Anmeldung über den QR- Code auf dem Flyer oder den Link
Hier geht's zur Anmeldung
Spielzeiten:
9.30Uhr - ca. 13.30 Uhr Jahrgänge 2015/2016/2019/2020
14.30Uhr - ca.18.30 Uhr Jahrgänge 2017/2018