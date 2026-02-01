 2026-01-27T15:58:05.997Z

Vereinsnachrichten

ISOTEC ZIEGLER Megaevent – Die zweite Runde!

von Michael Pfetsch · Heute, 19:39 Uhr · 0 Leser

ISOTEC ZIEGLER Megaevent – Die zweite Runde!

Nach dem riesigen Erfolg im vergangenen Jahr geht das ISOTEC ZIEGLER Megaevent in die zweite Runde!
Auch dieses Mal wird auf Airpitches gespielt – für maximale Spielzeit, Action und Spaß.
Mit dabei sind Teams der G-, F- und E‑Jugend.
Freut euch auf schnelle Spiele, eine tolle Atmosphäre und ein Fußballerlebnis, das den Kindern lange in Erinnerung bleibt!

Anmeldung über den QR- Code auf dem Flyer oder den Link
Hier geht's zur Anmeldung

Spielzeiten:
9.30Uhr - ca. 13.30 Uhr Jahrgänge 2015/2016/2019/2020
14.30Uhr - ca.18.30 Uhr Jahrgänge 2017/2018

Auf Euer Kommen freut sich der FC Blautal 2001