Iso setzt sich ab - Effelder & Oberlind punkten dreifach Primus Neuhaus-Schierschnitz kann seine Führung an der Tabellenspitze ausbauen.

Die Elektrokeramiker können zwei Mal den Rückstand durch ihren Doppeltorschützen Richard Müller ausgleichen. Der Youngster hat nun schon sieben Saisontore in seiner Vita.

Überaus torreich ging es beim 6:3-Auswärtssieg der SG Goßmannsrod in Schönbrunn zu. Mit jetzt aktuell 16 Punkten am Stück ist die SG Goßmannsrod/Oberland schon auf dem 3. Tabellenplatz angekommen. In diesem Match gab es zwei dreifache Torschützen. Für die Gastgeber schoss Tino Luther alle drei Tore. Bei den Gästen war Routinier Kevin Diller mit drei Torerfolgen unterwegs. Und er tütete dann den Auswärtssieg auch ein. Sein Mannschaftskollege Fabian Schilling hat mit seinem Doppelpack in der Torschützenliste zum Führenden Artur Miller (Neuhaus-Scherschnitz - beide jetzt acht Treffer) aufgeschlossen.

Beim Samstagsmatch entführten die Unterländer aus Westhausen alle drei Punkte aus dem Grabfeld in Haina. Per Abstaubertor brachte Matthias Schmidt die Grünen früh in Führung. Für Matze, der zum zweiten Mal auf der 6-er Position aufgeboten wurde, war es der erste Treffer für Westhausen nach seinem Wechsel vor zweieinhalb Jahren aus Hildburghausen. Die anderen beiden Tore beim 3:0-Auswärtssieg markierte mit Pascal Wagenschwanz - der beste Goalgetter der Unterländer.

Effelder und Oberlind punkten dreifach