Iso gewinnt zähes Spitzenspiel Goßmannsrod gegen Neuhaus-Schierschnitz. Zweiter gegen den Ersten – mehr Spitzenspiel ging wirklich nicht. Außerdem stand vorab fest: Eine oder gar beide Siegesserien der Kontrahenten würde zu Ende gehen.

Spielbericht

Entsprechend motiviert begannen beide Teams. Von Anfang an wurde gekämpft, gerannt und diskutiert – und das aus Leibeskräften. Die äußeren Bedingungen und der glitschige Rasen ließen aber auch nur wenige spielerische Glanzlichter zu. Immerhin war Frank Rosenbauer darauf vorbereitet und reagierte mit einem besonderen Schachzug: Der sprintstarke Marcel Winkler wurde aus dem Sturm ins Mittelfeld zurückgezogen. Da beide Abwehrreihen intensiv pressten und sich mit langen Bällen wehrten, die aber oft beim Gegner landeten und den Weg zurücknahmen, entwickelte sich ein chancenarmes Spiel. Immerhin war es zunächst ausgeglichen. Ein Schuss von Andreas Ehnes wurde sicher gehalten, der von Lorenz Kessel klug eingefädelte Angriff wurde vielbeinig abgewehrt und Winkler schoss vorbei. Auf der anderen Seite verfehlte Patrick Fußy, Fabian Schilling rutschte aus Nahdistanz an der Flanke von Kevin Diller vorbei, der wenig später von Stefan Kuot geschickt geblockt wurde. Erst in den letzten Minuten des ersten Durchgangs waren die Gäste etwas mehr am Drücker. Ein Winkler-Freistoß touchierte die Latte, den Kessel-Schuss aus spitzem Winkel parierte Steven Scheler toll mit dem Fuß - und dann war es doch soweit: Aus ähnlicher Position wie zuvor sein Mitspieler schloss diesmal Winkler ab, der Torwart blieb zwar wieder Sieger, aber aus dem Gewühl versenkte diesmal Ehnes den Abpraller.

Nach der Pause versuchten die Hausherren, zu reagieren. Man stand nun vermehrt in der Iso-Hälfte, ohne zu den ganz großen Möglichkeiten zu kommen. Paul Heß setzte einen Fernschuss vorbei und Diller einen Kopfball drüber. Das war‘s für längere Zeit. Erst in der Schlussphase nahm die Partie wieder Fahrt auf. Zunächst stieß Artur Miller in die sich öffnenden Räume und setzte das Leder knapp über das Tor. Gleich darauf folgte der Ausgleich. Zunächst schien es als hätte Diller den Ball schon vertändelt, als er gegen den Schlussmann noch einen Rückpass zustande brachte, diesen konnte Toni Pleger auch problemlos verwerten. Doch wie gewonnen, so zerronnen! Beim nächsten SV-Angriff unterlief Scheler die Linksflanke von Daniel Heinze und der von Verteidigern umringte, aber nicht nah gedeckte Martin Gelbricht verwandelte resolut aus der Drehung. Damit war der Kampf entschieden. Zwar ging noch ein letzter Versuch von Fußy vorbei, aber sein Torhüter wurde bei Kontern von Miller und Collin Rosenbauer ebenfalls gefordert, musste beim Herauslaufen viel riskieren.

Insgesamt geht der Sieg von Neuhaus-Schierschnitz in Ordnung, wenn auch ein Unentschieden möglich gewesen wäre. Referee Wittler wirkte wohltuend beruhigend auf die Hitzköpfe ein.