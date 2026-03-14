Ismet „Isi“ Nac ab Sommer Trainer des Preetzer TSV

Der Preetzer TSV hat für die kommende Saison einen Nachfolger gefunden: Ab dem 1. Juli übernimmt Ismet „Isi“ Nac das Traineramt. Der 53-Jährige folgt auf Fabian Doege und Co-Trainer Jirka Heine, die zum Saisonende ausscheiden.
Nac trainierte zuletzt Bösdorf, wo er knapp zehn Jahre den Kreisligisten Fortuna betreute und das Team von der unteren Tabellentendenz zu stabilen Platzierungen führte. Nach seinem Abschied dort pausierte er ein Jahr, bevor das neue Engagement bei den Schusterstädtern lockte.
Ismet Nac kennt sich im regionalen Fußball aus.. Als Torjäger lief er höherklassig für den TSV Plön, FC Kilia Kiel und Holstein Kiel auf. Auch in der Nord-Ostsee-Auswahl, die für einen guten Zweck unterwegs ist, und der Holstein-Traditionself kickte Nac mit.
“Mit Ismet konnten wir einen tollen und bekannten Trainer verpflichten, der im Kreis Plön und Kiel tief im Fußball verwurzelt ist. Als ehemaliger herausragender Fußballer bringt er viel Erfahrung, Leidenschaft und Fachwissen mit – und auch menschlich konnten wir einen wundervollen Trainer für unser Team gewinnen“, verkündete der PTSV auf seinem Instagram-Kanal.