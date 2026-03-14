Ismet „Isi“ Nac ab Sommer Trainer des Preetzer TSV von Ismail Yesilyurt · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

Ismet Nac bei seiner Aufgabe bei Fortuna Bösdorf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Preetzer TSV hat für die kommende Saison einen Nachfolger gefunden: Ab dem 1. Juli übernimmt Ismet „Isi“ Nac das Traineramt. Der 53-Jährige folgt auf Fabian Doege und Co-Trainer Jirka Heine, die zum Saisonende ausscheiden.​

​Nac trainierte zuletzt Bösdorf, wo er knapp zehn Jahre den Kreisligisten Fortuna betreute und das Team von der unteren Tabellentendenz zu stabilen Platzierungen führte. Nach seinem Abschied dort pausierte er ein Jahr, bevor das neue Engagement bei den Schusterstädtern lockte.​ Ismet Nac höherklassig als Spieler aktiv Ismet Nac kennt sich im regionalen Fußball aus.. Als Torjäger lief er höherklassig für den TSV Plön, FC Kilia Kiel und Holstein Kiel auf. Auch in der Nord-Ostsee-Auswahl, die für einen guten Zweck unterwegs ist, und der Holstein-Traditionself kickte Nac mit.​​