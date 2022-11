Ismaninger Coach Stijepic fordert: „Das geht nur mit hundert Prozent“ Klare Ansage vor Partie bei Türk Augsburg

Die letzten drei Teams der Fußball-Bayernliga gelten als gern gesehene Punktelieferanten, gegen die man in der Regel sechs bis neun Punkte holt. Der FC Ismaning hatte in der Vorrunde mit drei Punkten gegen Türkspor Augsburg, Hallbergmoos und Rosenheim eine magere Ausbeute. Mit einem Sieg in Augsburg (Sonntag, 14 Uhr) könnte man in der Bilanz gegen die Abgehängten einiges geraderücken.