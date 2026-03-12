Ismaning vergoldet Pflichtspielstart: sieben Punkte im neuen Jahr

Bejubelt das Tor des Tages: Vito Liuzza schießt den FC Ismaning zum 1:0-Sieg beim FC Schwaig. – Foto: Sven Leifer

Das Ismaninger Gastspiel in Schwaig war ein durchaus schwerer gang im doppelten Sinn. Schwaig an sich hat ja eine kampfstarke Mannschaft mit gefährlichen Offensivkräften. Bei Salven langer Bälle besteht immer die Gefahr, dass auch einmal ein Ball durchrutscht. Dazu kam, dass der Platz im Stadion des Aufsteigers sehr schwer zu bespielen war und Kombinationsspiel nur teilweise möglich war. Das bremste die über den spielerischen Ansatz kommenden Ismaninger ein gutes Stück aus.

Der FC Ismaning vergoldet gerade seinen Start nach der Winterpause. Das Nachholspiel beim FC Schwaig wurde 1:0 (1:0) gewonnen und damit hat man in drei Spielen sieben von neun möglichen Punkten gesammelt. Der FC Ismaning hat nun wieder den Anschluss an das große Mittelfeld der Liga hergestellt und die Hoffnung auf den vorzeitigen Klassenerhalt gesteigert.

Sehr hilfreich war das frühe Tor mit der ersten Chance der Partie in der 6. Minute. Die Ismaninger kamen über den linken Flügel durch und die Hereingabe Richtung Elfmeterpunkt erwischte der aus dem Rückraum kommende Vito Liuzza volle Kanne. Der Ball schlug krachend ein und Liuzza setzte bei seinem ersten Startelf-Einsatz nach der Winterpause ein fettes Ausrufezeichen.

Zehetbauer vepatzt die Chance zu erhöhen

In Rückstand liegend griffen die Gastgeber wütend an, suchten mit langen Bällen immer wieder ihre Tormaschine Ascher. Dem gegenüber hielt das Ismaninger Bollwerk wieder einmal fehlerfrei stand. Der FCI ließ schon in den ersten beiden Saisonspielen gegen Schalding-Heining (4:1) und in Pipinsried (0:0) kaum Torchancen zu und auch diesmal wurde es die gesamten 90 Minuten nie so richtig eng. Schwaig hatte natürlich den einen oder anderen Torschuss, aber da war nichts Dramatisches dabei. Torwart Maximilian Retzer musste bei den beiden Auswärtsspielen in Pipinsried und Schwaig nicht eine einzige Großchance zu Nichte machen.

In der zweiten Halbzeit hatten die Ismaninger dagegen eine Riesenchance auf den zweiten Treffer. Jeremie Zehetbauer scheiterte aussichtsreich am Torwart und den Nachschuss aus dem Gewühl kratzte ein Verteidiger von der Linie. Das war der Matchball zur vorzeitigen Entscheidung. Aber auch so ergeben sieben Punkte und ein Gegentor aus den drei Spielen den Topstart. Nach den bärenstarken Auftritten hat Trainer Jacky Muriqi nun schon wieder Bammel, dass man sich gegen den abgeschlagenen Letzten Türkgücü München dem Gegner anpasst und so nach drei freudigen Ergebnissen eine negative Überraschung passieren könnte. Wenn die in der Vorrunde wechselhaften Ismaninger so weitermachen, würde man sich am Samstag mit dem nächsten Dreier bis auf Weiteres aus dem Abstiegskampf verabschieden.