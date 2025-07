Ismaning trifft auf Heimstetten: Das Derby kommt früh in der Saison

Die Saison ist gerade einmal 90 Minuten jung, da sieht der Spielplan der Bayernliga schon das ganz besondere Spiel vor. Am Samstag (15 Uhr, Stadion an der Leuchtenbergstraße) empfängt der FC Ismaning den SV Heimstetten. Beide Teams begannen mit einem Unentschieden und passend dazu kann derzeit keiner so wirklich die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Nachbarvereinen einschätzen.

Beim FCI stellt sich wieder einmal die Frage, wer die Tore schießen soll und vor allem wie. „Wir werden sicher nicht mehr so viele Chancen bekommen wie in Geretsried“, sagt Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi. Und er denkt beim Torschuss an seine Spielerzeit: „Wenn ich zehn Meter vor dem Tor frei gestanden habe, dann habe ich links und rechts von mir nicht mehr geschaut und wollte das Ding nur noch dem Keeper zwischen die Hörner schießen.“ Diesen Tordrang wünscht er sich im Derby. Im Angriff lässt Muriqi offen, wen er von Beginn an aufstellt. Mit Yazid Ouro-Akpo Adjai, Serhii Shcherbyna oder Sandro Cazorla stehen komplett unterschiedliche Stürmertypen parat.

Mit der Ismaninger Vereinsgeschichte ist kein Name so verbunden wie der Familienclan Leitl, der teilweise knapp die halbe Mannschaft stellte. Mit David Leitl kommt nun die nächste Generation, nur entschied sich dieser nach der Ausbildung für den Wechsel zum SV Heimstetten. „Wir hätten ihn gerne geholt“, sagt FCI-Coach Muriqi, der mit Davids Vater Christian schon zusammengespielt hat. Heimstettens Trainerin Sarah Romert ist sehr glücklich mit dem Megatalent, das aber diesmal nur als Zuschauer im Stadion ist. David Leitl ist noch ein paar Wochen verletzt.

Riglewski ist verhindert

Im Lokalderby wird noch ein weiterer großer Name nicht auf dem Platz stehen. Der spielende Co-Trainer Lukas Riglewski rettete sein Team zuletzt mit einem späten Doppelpack (89., 90.+7), aber in Ismaning braucht es andere Kicker in der Verantwortung. Riglewski ist beruflich verhindert an diesem Wochenende.

Für Heimstettens Trainerin Sarah Romert ist es das erste Nord-Ost-Derby als verantwortliche Person an der Seitenlinie. „Ich konnte in den Tagen vor dem Spiel sehr gut schlafen“, sagt sie. In der frühen Phase der Saison würden die Chancen 50:50 stehen. „Sie macht einen richtig guten Job“, lobt der Ismaninger Coach Muriqi die ehemalige Bundesliga-Fußballerin des FC Bayern. Mit Blick auf das Spiel betont er selbstbewusst, „dass wir sicher nicht der Außenseiter sind.“ Muriqi sieht viele offene Fragen auf beiden Seiten, weil sich in den Kadern viel verändert hat und beide Bayernligisten aktuell noch in einer Findungsphase sind. Und die jeweiligen Unentschieden zum Saisonstart haben dann auch nicht die ganz klaren Erkenntnisse gebracht. Es wird richtig spannend. (nb)

Voraussichtliche Aufstellungen: Ismaning: da Silva-Pötzinger – Krizanac, Maxhuni, Weber, Di Rosa – Streibl, Kübler, Kuhn, Zehetbauer (Guinari), Liuzza – Ouro-Akpo Adjai (Cazorla). Heimstetten: Scherger – Kehl, Bauer, Rüther, Cavadias – Müller, Arslan, Nauen, Steimel, Vochatzer – Fink.