Ismaning muss in Hauzenberg liefern, um der Abstiegsgefahr zu entgehen

Für den Aufwand belohnen: Daniel Weber (rechts) und die Ismaninger haben es selbst in der Hand, das Saisonfinale entspannt zu gestalten. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Vor ein paar Wochen sah es danach aus, als könnte der FC Ismaning die Fußball-Bayernliga so entspannt wie schon seit einigen Jahren nicht mehr abschließen. Von der Entspannung ist aktuell nicht mehr viel zu spüren. Unter der Woche gewann Kottern 2:0 gegen Erlbach und damit ist der Ismaninger Vorsprung auf die Abstiegsrelegation geschrumpft auf nur noch drei Zähler. Mit einem Sieg diesen Samstag (14 Uhr) in Hauzenberg kann man sich ein drohendes Abstiegsendspiel in der vorletzten Runde gegen Kottern vielleicht im Ansatz ersparen.

Der niederbayerische Aufsteiger Sturm Hauzenberg hat aktuell 19 Punkte nach 28 Spielen und kann den direkten Klassenerhalt nicht mehr erreichen. Für die Relegationsspiele muss man die aktuell fünf Zähler Vorsprung auf Türkspor Augsburg ins Ziel bringen. Damit müssen sich die Ismaninger auf einen Gastgeber einstellen, der nichts zu verschenken hat und wohl noch einen Sieg braucht für die sichere Saisonverlängerung mit der Chance auf den Klassenerhalt.

Morgen, 14:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg FC Ismaning FC Ismaning 14:00 PUSH

„Das ist jetzt eines der Spiele, in denen man einfach nur liefern muss“, sagt der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi. Nach dem Kotterner Dreier unter der Woche geht er nicht davon aus, dass seine Mannschaft den Gegner und die längst wieder enge Situation in der Tabelle unterschätzt. Diese Lektion, dass man auch die Hinteren nicht im Vorbeigehen abwatscht, sollte man mit dem schmerzhaften Remis gegen Türk Augsburg gelernt haben. Und er stellt noch einmal klar: „Auch Hauzenberg ist keine Laufkundschaft.“ Die Kicker aus dem Passauer Vorort warten aber auch seit mittlerweile sieben Spielen auf einen Sieg. Mit 20 geschossenen Toren hat Hauzenberg gerade einmal die Hälfte von Ismaning (40) geschafft.

Der Ismaninger Trainer sagt aber auch, dass man sich die neue Spannung der Saison selbst zuschreiben muss. Das ärgert ihn deshalb, weil die Leistungen in der Regel stimmen, man sich aber zu wenig für den eigenen Aufwand belohnt hat. Dennoch richtet er den Blick optimistisch nach vorne und betont, dass man im Fernduell mit Kottern immer noch drei Punkte Vorsprung habe. In Hauzenberg werde man deshalb mit dem Blick auf sich selbst auflaufen: „Wir haben es jetzt selbst in der Hand, uns ein Finale am letzten Spieltag zu ersparen.“

Kadertechnisch haben die Ismaninger fast die volle Kapelle auf der weiten Reise Richtung Passau dabei. Der hoch veranlagte Verteidiger Gianluca Wild ist nach seiner Verletzung auch wieder im Kader dabei. Muriqi hat reichlich Alternativen in allen Mannschaftsteilen und ließ nach dem Abschlusstraining offen, wie er sich bei der ersten Elf entscheiden wird. Gesucht werden tendenziell Spieler, die mit purem Willen den Bock umstoßen. (nb)