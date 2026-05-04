Ismaning macht Klassenerhalt zwei Spieltage vor Schluss perfekt

3-fach-Torschütze Ilkan Atak (Ismaning, 33) und Trainer Xhevat Muriqi (FC Ismaning) mit lächelnden Gesichtern nach der Auswechslung – Foto: Sven Leifer

Es ist vollbracht. Noch 180 Minuten, spielt die Bayernliga und diese drei Stunden kann der FC Ismaning einfach nur genießen. Die Blau-Weißen machten mit einem satten 3:1 (1:0) gegen den TSV Nördlingen den Klassenerhalt perfekt, weil parallel der TSV Kottern sensationell beim Letzten Türkgücü München unterlag.

Der letzte Schritt der Ismaninger war noch einmal eine schwere Geburt, Man dominierte von Beginn an das Match, hatte beste Chancen und ließ die teilweise erschreckend leichtsinnig liegen. Der letzte Akt zum Klassenerhalt war ein Spiegelbild der gesamten Saison, in der man oft richtig guten Fußball spielte, sich nicht belohnte und mehrfach dafür bestraft wurde. Den Gästen aus Nördlingen war anzusehen, dass es um nichts mehr gut. Irgendwie fehlte der letzte Zug, aber bei eine überschaubaren Anzahl von Konterversuchen testete man aus, ob nach vorne etwas geht.

Per Abstauber machte Ilkan Atak in der 37. Minute das erlösende 1:0, mit dem es dann auch in die Pause ging. Beim Gang in die Kabine mussten sich die Ismaninger nur ärgern, dass es nicht schon 2:0 oder 3:0 stand. Das holte dann Ilkan Atak nach der Pause nach mit seinen Treffern in den Minuten 68 und 77. Das 2:0 war ein Foulelfmeter, bei dem es keinerlei Diskussionen gab. Mutig und künstlerisch hochwertig nagelte Atak den Ball links oben ins Tor. Kurz darauf stand er allein vor dem Keeper und vollendete cool über den Innenpfosten zum 3:0. Spätestens jetzt war der Sieg in trockenen Tüchern.